Leatherface: nuova statua Sideshow di "Non aprite quella porta"

Di Pietro Ferraro martedì 1 agosto 2017

Sideshow annuncia il pre-ordine di una nuova statua di Leatherface dal cult horror "Non aprite quella porta".

Con l'imminente uscita del nuovo prequel Leatherface, il franchise horror di Non aprite quella porta aka Texas Chanisaw Massacre, potrebbe avere un nuovo inizio dopo il pessimo Non aprite quella porta 3D, un sequel diretto dell'originale di Tobe Hooper del 1974. Leatherface sarà il secondo film sulle origini dell'icona horror "Faccia di cuoio" dopo Non aprite quella porta - L'inizio del 2006.

Leatherface: foto e nuova locandina del prequel di 'Non aprite quella porta' Il 14 settembre 2017 arriva nei cinema italiani una nuova storia di origine del serial-killer Leatherface.

Sideshow Collectibles ha deciso di dare il suo tributo definitvo al serial-killer cannibale creato da Tobe Hooper con la nuova statua "Leatherface Premium Format Figure" già in pre-ordine e che sarà disponibile tra agosto e settembre di quest'anno. L'imponente statua alta ben 73 cm e del peso di oltre 6 chili raffigura Leatherface in una posa dinamica mentre brandisce la sua motosega, ma la cosa che colpisce di più di questa vera e e propria opera d'arte è la spettacolare base su cui poggia la statua, decorata con raccapriccianti dettagli e intarsi a tema ispirati al film.

Trovate la nuova statua di Leatherface in pre-ordine sul sito ufficiale Sideshow Collectibles.