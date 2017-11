Sundance Film Festival 2018, programma: tutti i film, dal nuovo Gus Van Sant ai titoli in concorso

Di Gabriele Capolino mercoledì 29 novembre 2017

Sundance 2018: Donald Trump al centro di due documentari, film sul sexual harassment, attesi ritorni, film da non perdere, e molto altro. Per la prima volta il festival svela tutti i suoi lungometraggi, sia narrativi che documentari. Sale l'attesa per il nuovo film di Gus Van Sant con Joaquin Phoenix, e soprattutto per il nuovo film di Debra Granik, ancora senza titolo. Una guida per orientarsi tra i 110 titoli di quest'anno.

Ricevo la lista dei primi titoli del Sundance Film Festival 2018 alle 14 ora di NY. Ci sono ancora due ore di embargo. Mi dico che c’è tutto il tempo per studiarsi il programma, anche perché di alcuni titoli si speculava da un po’. Eppure, anche più di altre annate, mi perdo. C’è davvero di tutto, e persino un breve post come questo non rende giustizia al programma che il festival di Park City ha messo assieme (con forse qualche aggiunta nelle ultime ore).

Sarà che, al contrario delle scorse edizioni, il Sundance ha deciso di annunciare praticamente tutto il suo programma in una botta sola (credo restino fuori solo gli eventi speciali, New Frontieres, e i corti). Sarà che ogni singola categoria è piena di titoli per i quali vale la pena essere davvero entusiasti. Provo a dare un ordine a un programma che per ora ha 110 titoli provenienti da 29 paesi. E che l’anno scorso, tra gli altri, ha lanciato Chiamami Col Tuo Nome e Scappa – Get Out, freschi di IFP Gotham Awards.

Iniziamo dal concorso americano. Apre Blindspotting, buddy comedy diretta da Carlos Lopez Estrada. Si prosegue con American Animals di Bart Layton, regista del documentario L’Impostore qui al suo esordio nel cinema narrativo. Ethan Hawke ci riprova con Blaze, a due anni di distanza da Seymour: An Introduction, ma a ben 12 dal suo ultimo film narrativo, il deboluccio L’amore giovane.

Spiccano titoli come I Think We're Alone Now, ritorno al cinema di Reed Morano dopo The Handmaid’s Tale; Eighth Grade, esordio alla regia dello youtuber Bo Burnham, e prodotto da Scott Rudin; The Kindergarten Teacher, remake dell’omonimo film israeliano, diretto da Sara Colangelo; The Miseducation of Cameron Post di Desiree Akhavan, a 4 anni da Appropriate Behavior; Monster, esordio del regista di videoclip Anthony Mandler.

Da tenere d’occhio anche questi titoli che potrebbero davvero fare faville: Monsters and Men di Reinaldo Marcus Green, tra i progetti più amati dall’industria negli ultimi anni; NANCY di Christina Choe, che dà ad Andrea Riseborough il ruolo della vita; Sorry to Bother You di Boots Riley, che sicuramente catalizzerà l’attenzione della rassegna anche a un cast di lusso; TYREL di Sebastian Silva, che arriva dopo il controverso e bellissimo Nasty Baby; e Wildlife, l’esordio di Paul Dano.

Quattro i titoli di punta del concorso narrativo internazionale, ricco di titoli latino-americani: non a caso il titolo d’apertura è Loveling di Gustavo Pizzi, co-produzione Brasile-Uruguay. Da non perdere, quindi: il turco Butterflies di Tolga Karaçelik, nerissima commedia rurale; Dead Pigs di Cathy Yan, con produttore esecutivo un certo Jia Zhangke; The Queen of Fear di Valeria Bertuccelli e Fabiana Tiscornia, con due tra i produttori latino-americani più entusiasmanti degli ultimi anni (Benjamin Domenech e Santiago Gallelli); e l’esordio alla regia di Idris Elba con Yardie.

Ricchissima anche la competizione dei documentari americani, che si apre con Kailash di Derek Doneen, e prosegue con Seeing Allred (forse il titolo che farà più discutere: si parla di sexual harassment, Bill Cosby, Trump...), Bisbee '17 di Robert Greene, Crime + Punishment di Stephen Maing, Dark Money di Kimberly Reed, Hal di Amy Scott, Hale County This Morning, This Evening di RaMell Ross, Kusama - Infinity di Heather Lenz, The Last Race di Michael Dweck, e Minding the Gap di Bing Liu tutti attesissimi. Our New President, su Trump (ancora!) e la Russia, apre invece il concorso dei doc internazionali, dove spiccano The Oslo Diaries di Mor Loushy e Daniel Sivan, Shirkers di Sandi Tan, e Westwood di Lorna Tucker (provate a indovinare su chi).

NEXT, per molti la miglior sezione del programma, quella in cui si scoprono sempre le gemme nascoste e inaspettate, non delude. Ambizioso e potente il film d’apertura 306 Hollywood dei giovanissimi Elan Bogarín e Jonathan Bogarín, a metà tra documentario e realismo magico. Josephine Decker torna a dirigere in solitaria con Madeline's Madeline, e da segnarsi sull’agenda ci sono anche We The Animals di Jeremiah Zagar, e White Rabbit di Daryl Wein.

Ma i documentari non finiscono qui. Tra le premiere, spiccano titoli di registi che hanno segnato la scena documentaristica degli ultimi anni. The Game Changers ci riporta il Louie Psihoyos di The Cove e Racing Extinction; Generation Wealth la Lauren Greenfield di The Queen of Versailles; Studio 54 il Matt Tyrnauer di Valentino – L’ultimo imperatore; Won't You Be My Neighbor? il Morgan Neville premio Oscar per Twenty Feet from Stardom. E ci sono anche due doc su Jane Fonda e Robin Williams.

Tra le premiere narrative, da segnalare A Kid Like Jake di Silas Howard, tra le firme registiche di Transparent (ma non certo al primo film da regista); Beirut di Brad Anderson, scritto da Tony Gilroy; Colette di Wash Westmoreland, per la prima volta senza Richard Glatzer, co-regista di Still Alice e dei loro precedenti film scomparso due anni fa; Come Sunday di Joshua Marston; Damsel di David Zellner post-Kumiko, the Treasure Hunter; Futile and Stupid Gesture di David Wain (tra le menti di Wet Hot American Summer); The Happy Prince di Rupert Everett; Hearts Beat Loud di Brett Haley post-Nei miei sogni; Juliet, Naked di Jesse Peretz, tra i più prolifici registi di Girls, e scritto da Tamara Jenkins.

Tra i film di mezzanotte, faranno parlare di sicuro Never Goin' Back di Augustine Frizzell, prodotto tra gli altri da David Lowery e Liz Cardenas (A Ghost Story), Piercing di Nicolas Pesce (a due anni di distanza da The Eyes of My Mother), e Revenge di Coralie Fargeat, tra i titoli che in Italia si son già visti al Torino Film Festival. A proposito di film che si sono già visti in giro: non sono pochi i titoli che qui ottengono la loro prima nord-americana o simile, come BEAST, The Death of Stalin, Foxtrot, I Am Not a Witch, The Rider, e Super Size Me 2: Holy Chicken!.

E per chi scrive, i due titoli ‘di profilo’ più attesi sono, per finire: il primo è Don't Worry, He Won't Get Far On Foot, ritorno di Gus Van Sant dopo il tonfo sonoro de La Foresta dei Sogni. Qui parte dalla biografia del fumettista di Portland John Callahan, morto nel 2010 e paralizzato dall’età di 21 anni. Nel cast Joaquin Phoenix, Jonah Hill, e Rooney Mara. Ancora senza titolo quello che forse è davvero il film che il sottoscritto aspetta di più in assoluto: il nuovo film di Debra Granik, che ritorna a troppi anni di distanza da quella bellezza che è Un Gelido Inverno. Qui racconta un particolare rapporto padre-figlia ambientato a Portland. Che sembra essere proprio la città simbolo di questo festival…

Il Sundance Film Festival si terrà dal 18 al 28 gennaio 2018.





U.S. DRAMATIC COMPETITION

16 film narrativi americani in prima mondiale in concorso:

American Animals / U.S.A. (Director and screenwriter: Bart Layton, Producers: Derrin Schlesinger, Katherine Butler, Dimitri Doganis, Mary Jane Skalski)

BLAZE / U.S.A. (Director: Ethan Hawke, Screenwriters: Ethan Hawke, Sybil Rosen, Producers: Jake Seal, John Sloss, Ryan Hawke, Ethan Hawke)

Blindspotting / U.S.A. (Director: Carlos Lopez Estrada, Screenwriters: Rafael Casal, Daveed Diggs, Producers: Keith Calder, Jess Calder, Rafael Casal, Daveed Diggs) - DAY ONE

Burden / U.S.A. (Director and screenwriter: Andrew Heckler, Producers: Robbie Brenner, Jincheng, Bill Kenwright)

Eighth Grade / U.S.A. (Director and screenwriter: Bo Burnham, Producers: Scott Rudin, Eli Bush, Christopher Storer, Lila Yacoub)

I Think We're Alone Now / U.S.A. (Director: Reed Morano, Screenwriter: Mike Makowsky, Producers: Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Fernando Loureiro, Roberto Vasconcellos, Peter Dinklage, Mike Makowsky)

The Kindergarten Teacher / U.S.A. (Director and screenwriter: Sara Colangelo, Producers: Celine Rattray, Trudie Styler, Maggie Gyllenhaal, Osnat Handelsman-Keren, Talia Kleinhendler)

Lizzie / U.S.A. (Director: Craig William Macneill, Screenwriter: Bryce Kass, Producers: Naomi Despres, Liz Destro)

The Miseducation of Cameron Post / U.S.A. (Director: Desiree Akhavan, Screenwriters: Desiree Akhavan, Cecilia Frugiuele, Producers: Cecilia Frugiuele, Jonathan Montepare, Michael B. Clark, Alex Turtletaub)

Monster / U.S.A. (Director: Anthony Mandler, Screenwriters: Radha Blank, Cole Wiley, Janece Shaffer, Producers: Tonya Lewis Lee, Nikki Silver, Aaron L. Gilbert, Mike Jackson, Edward Tyler Nahem)

Monsters and Men / U.S.A. (Director and screenwriter: Reinaldo Marcus Green, Producers: Elizabeth Lodge Stepp, Josh Penn, Eddie Vaisman, Julia Lebedev, Luca Borghese)

NANCY / U.S.A. (Director and screenwriter: Christina Choe, Producers: Amy Lo, Michelle Cameron, Andrea Riseborough)

Sorry to Bother You / U.S.A. (Director and screenwriter: Boots Riley, Producers: Nina Yang Bongiovi, Forest Whitaker, Charles King, George Rush, Jonathan Duffy, Kelly Williams)

The Tale / U.S.A. (Director and screenwriter: Jennifer Fox, Producers: Oren Moverman, Lawrence Inglee, Laura Rister, Mynette Louie, Sol Bondy, Simone Pero)

TYREL / U.S.A. (Director and screenwriter: Sebastian Silva, Producers: Jacob Wasserman, Max Born)

Wildlife / U.S.A. (Director: Paul Dano, Screenwriters: Paul Dano, Zoe Kazan, Producers: Andrew Duncan, Alex Saks, Oren Moverman, Ann Ruark, Jake Gyllenhaal, Riva Marker)





U.S. DOCUMENTARY COMPETITION

16 documentari non americani in concorso:

Bisbee '17 / U.S.A. (Director and screenwriter: Robert Greene, Producers: Douglas Tirola, Susan Bedusa, Bennett Elliott)

Crime + Punishment / U.S.A. (Director: Stephen Maing)

Dark Money / U.S.A. (Director and screenwriter: Kimberly Reed, Producer: Katy Chevigny)

The Devil We Know / U.S.A. (Director: Stephanie Soechtig, Producers: Kristin Lazure, Stephanie Soechtig, Joshua Kunau, Carly Palmour)

Hal / U.S.A. (Director: Amy Scott, Producers: Christine Beebe, Jonathan Lynch, Brian Morrow)

Hale County This Morning, This Evening / U.S.A. (Director: RaMell Ross, Screenwriter: Maya Krinsky, Producers: Joslyn Barnes, RaMell Ross, Su Kim)

Inventing Tomorrow / U.S.A. (Director: Laura Nix, Producers: Diane Becker, Melanie Miller, Laura Nix)

Kailash / U.S.A. (Director: Derek Doneen, Producers: Davis Guggenheim, Sarah Anthony) DAY ONE

Kusama - Infinity / U.S.A. (Director and screenwriter: Heather Lenz, Producers: Karen Johnson, Heather Lenz, Dan Braun, David Koh)

The Last Race / U.S.A. (Director: Michael Dweck, Producers: Michael Dweck, Gregory Kershaw)

Minding the Gap / U.S.A. (Director: Bing Liu, Producer: Diane Quon)

On Her Shoulders / U.S.A. (Director: Alexandria Bombach, Producers: Marie Therese Guirgis, Hayley Pappas, Brock Williams, Bryn Mooser, Adam Bardach)

The Price of Everything / U.S.A. (Director: Nathaniel Kahn, Producers: Jennifer Blei Stockman, Debi Wisch, Carla Solomon)

Seeing Allred / U.S.A. (Directors: Sophie Sartain, Roberta Grossman, Producers: Roberta Grossman, Sophie Sartain, Marta Kauffman, Robbie Rowe Tollin, Hannah KS Canter)

The Sentence / U.S.A. (Director: Rudy Valdez, Producers: Sam Bisbee, Jackie Kelman Bisbee)

Three Identical Strangers / U.S.A. (Director: Tim Wardle, Producer: Becky Read)





WORLD CINEMA DRAMATIC COMPETITION

12 film non americani in concorso:

And Breathe Normally / Iceland, Sweden, Belgium (Director and screenwriter: Ísold Uggadóttir, Producers: Sk li Malmquist, Diana Elbaum, Annika Hellstr m, Lilja sk Snorrad ttir, Inga Lind Karlsd ttir)

Butterflies / Turkey (Director and screenwriter: Tolga Karaçelik, Producers: Tolga Karaçelik, Diloy Gülün, Metin Anter)

Dead Pigs / China (Director and screenwriter: Cathy Yan, Producers: Clarissa Zhang, Jane Zheng, Zhangke Jia, Mick Aniceto, Amy Aniceto)

The Guilty / Denmark (Director: Gustav Möller, Screenwriters: Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen, Producer: Lina Flint)

Holiday / Denmark, Netherlands, Sweden (Director: Isabella Eklöf, Screenwriters: Isabella Eklöf, Johanne Algren, Producer: David B. Sørensen)

Loveling / Brazil, Uruguay (Director: Gustavo Pizzi, Screenwriters: Gustavo Pizzi, Karine Teles, Producers: Tatiana Leite, Rodrigo Letier, Agustina Chiarino, Fernando Epstein) DAY ONE

Pity / Greece, Poland (Director: Babis Makridis, Screenwriters: Efthimis Filippou, Babis Makridis, Producers: Amanda Livanou, Christos V. Konstantakopoulos, Klaudia Śmieja, Beata Rzeźniczek)

The Queen of Fear / Argentina, Denmark (Directors: Valeria Bertuccelli, Fabiana Tiscornia, Screenwriter: Valeria Bertuccelli, Producers: Benjamin Domenech, Santiago Gallelli, Matias Roveda, Juan Vera, Juan Pablo Galli, Christian Faillace)

Rust / Brazil (Director: Aly Muritiba, Screenwriters: Aly Muritiba, Jessica Candal, Producer: Antônio Junior)

Time Share (Tiempo Compartido) / Mexico, Netherlands (Director: Sebastián Hofmann, Screenwriters: Julio Chavezmontes, Sebastián Hofmann, Producer: Julio Chavezmontes)

Un Traductor / Canada, Cuba (Directors: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso, Screenwriter: Lindsay Gossling, Producers: Sebastián Barriuso, Lindsay Gossling)

Yardie / United Kingdom (Director: Idris Elba, Screenwriters: Brock Norman Brock, Martin Stellman, Producers: Gina Carter, Robin Gutch)





WORLD CINEMA DOCUMENTARY COMPETITION

12 documentari non americani in concorso:

A Polar Year / France (Director: Samuel Collardey, Screenwriters: Samuel Collardey, Catherine Paillé, Producer: Grégoire Debailly)

Anote's Ark / Canada (Director: Matthieu Rytz, Producers: Bob Moore, Mila Aung-Thwin, Daniel Cross, Shari Plummer, Shannon Joy)

The Cleaners / Germany, Brazil (Directors: Moritz Riesewieck, Hans Block, Screenwriters: Moritz Riesewieck, Hans Block, Georg Tschurtschenthaler, Producers: Christian Beetz, Georg Tschurtschenthaler, Julie Goldman, Christopher Clements, Fernando Dias, Mauricio Dias)

Genesis 2.0 / Switzerland (Directors: Christian Frei, Maxim Arbugaev, Producer: Christian Frei)

MATANGI / MAYA / M.I.A. / Sri Lanka, United Kingdom, U.S.A. (Director: Stephen Loveridge, Producers: Lori Cheatle, Andrew Goldman, Paul Mezey)

Of Fathers and Sons / Germany, Syria, Lebanon (Director: Talal Derki, Producers: Ansgar Frerich, Eva Kemme, Tobias N. Siebert, Hans Robert Eisenhauer)

The Oslo Diaries / Israel, Canada (Directors and screenwriters: Mor Loushy, Daniel Sivan, Producers: Hilla Medalia, Ina Fichman)

Our New President / Russia, U.S.A. (Director: Maxim Pozdorovkin, Producers: Maxim Pozdorovkin, Joe Bender) DAY ONE

Shirkers / U.S.A. (Director and screenwriter: Sandi Tan, Producers: Sandi Tan, Jessica Levin, Maya Rudolph)

This is Home / U.S.A., Jordan (Director: Alexandra Shiva, Producer: Lindsey Megrue)

Westwood / United Kingdom (Director: Lorna Tucker, Producers: Eleanor Emptage, Shirine Best, Nicole Stott, John Battsek)

A Woman Captured / Hungary (Director and screenwriter: Bernadett Tuza-Ritter, Producers: Julianna Ugrin, Viki Réka Kiss, Erik Winker, Martin Roelly)





NEXT

Film americani di registi coraggiosi e innovativi, che osano e segnano il futuro del cinema indie americano, in concorso:

306 Hollywood / U.S.A., Hungary (Directors: Elan Bogarín, Jonathan Bogarín, Screenwriters: Jonathan Bogarín, Elan Bogarín, Nyneve Laura Minnear, Producers: Elan Bogarín, Jonathan Bogarín, Judit Stalter) DAY ONE

A Boy, A Girl, A Dream. / U.S.A. (Director: Qasim Basir, Screenwriters: Qasim Basir, Samantha Tanner, Producer: Datari Turner)

An Evening With Beverly Luff Linn / United Kingdom, U.S.A. (Director: Jim Hosking, Screenwriters: Jim Hosking, David Wike, Producers: Sam Bisbee, Theodora Dunlap, Oliver Roskill, Emily Leo, Lucan Toh, Andy Starke)

Clara's Ghost / U.S.A. (Director and screenwriter: Bridey Elliott, Producer: Sarah Winshall)

Madeline's Madeline / U.S.A. (Director and screenwriter: Josephine Decker, Producers: Krista Parris, Elizabeth Rao)

Night Comes On / U.S.A. (Director: Jordana Spiro, Screenwriters: Jordana Spiro, Angelica Nwandu, Producers: Jonathan Montepare, Alvaro R. Valente, Danielle Renfrew Behrens)

Search / U.S.A. (Director: Aneesh Chaganty, Screenwriters: Aneesh Chaganty, Sev Ohanian, Producers: Timur Bekmambetov, Sev Ohanian, Adam Sidman, Natalie Qasabian)

Skate Kitchen / U.S.A. (Director: Crystal Moselle, Screenwriters: Crystal Moselle, Ashlihan Unaldi, Producers: Lizzie Nastro, Izabella Tzenkova, Julia Nottingham, Matthew Perniciaro, Michael Sherman, Rodrigo Teixeira)

We The Animals / U.S.A. (Director: Jeremiah Zagar, Screenwriters: Daniel Kitrosser, Jeremiah Zagar, Producers: Jeremy Yaches, Christina D. King, Andrew Goldman, Paul Mezey)

White Rabbit / U.S.A. (Director: Daryl Wein, Screenwriters: Daryl Wein, Vivian Bang, Producers: Daryl Wein, Vivian Bang)





PREMIERES

Alcuni tra i film più attesi dell'anno:

A Kid Like Jake / U.S.A. (Director: Silas Howard, Screenwriter: Daniel Pearle, Producers: Jim Parsons, Todd Spiewak, Eric Norsoph, Paul Bernon, Rachel Song)

Beirut / U.S.A. (Director: Brad Anderson, Screenwriter: Tony Gilroy)

The Catcher Was a Spy / U.S.A. (Director: Ben Lewin, Screenwriter: Robert Rodat, Producers: Kevin Frakes, Tatiana Kelly, Buddy Patrick, Jim Young)

Colette / United Kingdom (Director: Wash Westmoreland, Screenwriters: Wash Westmoreland, Richard Glatzer, Producers: Pamela Koffler, Christine Vachon, Elizabeth Karlsen, Stephen Woolley)

Come Sunday / U.S.A. (Director: Joshua Marston, Screenwriter: Marcus Hinchey, Producers:Ira Glass, Alissa Shipp, Julie Goldstein, James Stern, Lucas Smith, Cindy Kirven)

Damsel / U.S.A. (Directors and screenwriters: David Zellner, Nathan Zellner, Producers: Nathan Zellner, Chris Ohlson, David Zellner)

Don't Worry, He Won't Get Far On Foot / U.S.A. (Director: Gus Van Sant, Screenwriters: Gus Van Sant (screenplay), John Callahan (biography), Producers: Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar, Steve Golin, Nicolas Lhermitte)

Futile and Stupid Gesture / U.S.A. (Director: David Wain, Screenwriters: John Aboud, Michael Colton, Producers: Peter Principato, Jonathan Stern)

The Happy Prince / Germany, Belgium, Italy (Director and screenwriter: Rupert Everett)

Hearts Beat Loud / U.S.A. (Director: Brett Haley, Screenwriters: Brett Haley, Marc Basch, Producers: Houston King, Sam Bisbee, Sam Slater)

Juliet, Naked / United Kingdom (Director: Jesse Peretz, Screenwriters: Tamara Jenkins, Jim Taylor, Phil Alden Robinson, Evgenia Peretz, Producers: Judd Apatow, Barry Mendel, Albert Berger, Ron Yerxa)

Ophelia / United Kingdom (Director: Claire McCarthy, Screenwriter: Semi Chellas, Producers: Daniel Bobker, Sarah Curtis, Ehren Kruger, Paul Hanson)

Puzzle / U.S.A. (Director: Marc Turtletaub, Screenwriter: Oren Moverman, Producers: Peter Saraf, Wren Arthur, Guy Stodel)

Untitled Debra Granik Project / U.S.A. (Director: Debra Granik, Screenwriters: Debra Granik, Anne Rosellini, Producers: Anne Harrison, Linda Reisman, Anne Rosellini)

What They Had / U.S.A. (Director and screenwriter: Elizabeth Chomko)





DOCUMENTARY PREMIERES

Alcuni tra i documentari più attesi dell'anno:

Bad Reputation / U.S.A. (Director: Kevin Kerslake, Screenwriter: Joel Marcus, Producers: Peter Afterman, Carianne Brinkman)

Believer / U.S.A. (Director: Don Argott, Producers: Heather Parry, Sheena M. Joyce, Robert Reynolds)

Chef Flynn / U.S.A. (Director: Cameron Yates, Producer: Laura Coxson)

The Game Changers / U.S.A. (Director: Louie Psihoyos, Screenwriters: Mark Monroe, Joseph Pace, Producers: Joseph Pace, James Wilks)

Generation Wealth / U.S.A. (Director: Lauren Greenfield, Producers: Lauren Greenfield, Frank Evers) DAY ONE

Half The Picture / U.S.A. (Director: Amy Adrion, Producers: Amy Adrion, David Harris)

Jane Fonda in Five Acts / U.S.A. (Director: Susan Lacy, Producers: Susan Lacy, Jessica Levin, Emma Pildes)

King In The Wilderness / U.S.A. (Director: Peter Kunhardt, Producers: George Kunhardt, Teddy Kunhardt)

Quiet Heroes / U.S.A. (Director: Jenny Mackenzie, Co-Directors: Jared Ruga, Amanda Stoddard, Producers: Jenny Mackenzie, Jared Ruga, Amanda Stoddard)

RBG / U.S.A. (Directors and producers: Betsy West, Julie Cohen)

Robin Williams: Come Inside My Mind / U.S.A. (Director: Marina Zenovich, Producers: Alex Gibney, Shirel Kozak)

STUDIO 54 / U.S.A. (Director: Matt Tyrnauer, Producers: Matt Tyrnauer, John Battsek, Corey Reeser

Won't You Be My Neighbor? / U.S.A. (Director: Morgan Neville, Producers: Caryn Capotosto, Nicholas Ma)





MIDNIGHT

Film horror, commedie bizarre, e tutto ciò che fa ‘film di mezzanotte:’

Arizona / U.S.A. (Director: Jonathan Watson, Screenwriter: Luke Del Tredici, Producers: Dan Friedkin, Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Danny McBride, Brandon James)

Assassination Nation / U.S.A. (Director and screenwriter: Sam Levinson, Producers: David Goyer, Anita Gou, Kevin Turen, Aaron L. Gilbert, Matthew J. Malek)

Mandy / Belgium, U.S.A. (Director: Panos Cosmatos, Screenwriters: Panos Cosmatos, Aaron Stewart-Ahn, Producers: Daniel Noah, Josh Waller, Elijah Wood, Nate Bolotin, Adrian Politowski)

Never Goin' Back / U.S.A. (Director and screenwriter: Augustine Frizzell, Producers: Toby Halbrooks, Liz Cardenas , James Johnston, David Lowery)

Piercing / U.S.A. (Director and screenwriter: Nicolas Pesce, Producers: Josh Mond, Antonio Campos, Schuyler Weiss, Jake Wasserman)

Revenge / France (Director and screenwriter: Coralie Fargeat, Producers: Marc-Etienne Schwartz, Jean-Yves Robin, Marc Stanimirovic)

Summer of '84 / Canada, U.S.A. (Directors: Francois Simard, Anouk Whissell, Yoann Whissell, Screenwriters: Matt Leslie, Stephen J. Smith, Producers: Shawn Williamson, Jameson Parker, Matt Leslie, Van Toffler, Cody Zwieg)





SPOTLIGHT

Il meglio che il circuito festivaliero ha offerto:

BEAST / United Kingdom (Director and screenwriter: Michael Pearce, Producers: Ivana MacKinnon, Lauren Dark, Kristian Brodie )

The Death of Stalin / France, United Kingdom, Belgium (Director: Armando Iannucci, Screenwriters: Armando Iannucci, David Schneider, Ian Martin, Producers: Yann Zenou, Laurent Zeitoun, Nicolas Duval Adassovsky, Kevin Loader)

Foxtrot / Israel (Director and screenwriter: Samuel Maoz, Producers: Michael Weber, Viola Fügen, Eitan Mansuri, Cedomir Kolar, Marc Baschet, Michel Merkt)

I Am Not a Witch / United Kingdom (Director and screenwriter: Rungano Nyoni, Producers: Juliette Grandmont, Emily Morgan)

The Rider / U.S.A. (Director and screenwriter: Chloé Zhao, Producers: Chloé Zhao, Bert Hamelinck, Sacha Ben Harroche, Mollye Asher)

Super Size Me 2: Holy Chicken! / U.S.A. (Director: Morgan Spurlock, Screenwriters: Jeremy Chilnick, Morgan Spurlock, Producers: Keith Calder, Jessica Calder, Spencer Silna, Nicole Barton, Jeremy Chilnick, Matthew Galkin)





KIDS

Film per i più piccoli:

Lu Over the Wall / Japan (Director: Masaaki Yuasa, Screenwriters: Reiko Yoshida, Masaaki Yuasa, Producer: Eunyoung Choi)

Science Fair / U.S.A. (Directors: Cristina Costantini, Darren Foster, Producers: Cristina Costantini, Darren Foster, Jeffrey Plunkett)

White Fang / U.S.A. (Director: Alexandre Espigares, Screenwriters: Dominique Monfery, Philippe Lioret, Serge Frydman, Producers: Jeremie Fajner, Clement Calvet, Peter Saraf, Marc Turtletaub)