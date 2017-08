Star Wars IX, riscrittura per la sceneggiatura

Di Federico Boni mercoledì 2 agosto 2017

Star Wars IX riscritto da Jack Thorne.

Novità in casa Star Wars: Episodio IX, atteso al cinema per il 24 maggio 2019. Jack Thorne, seneggiatore britannico che ha scritto Wonder, film con Julia Roberts e Jacob Tremblay in arrivo alla Festa del Cinema di Roma, è stato chiamato a riscrivere la pellicola che verrà diretta da Colin Trevorrow.

Trevorrow e il suo partner di scrittura, Derek Connolly, hanno lavorato allo script, ma fonti dell'Hollywood Reporter parlano di una riscrittura voluta dalla Disney. Non è ancora chiaro quanto ampia. Rian Johnson ha invece sceneggiato e diretto Star Wars: gli ultimi Jedi, ottavo capitolo del franchise che uscirà il prossimo 15 dicembre. Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver e Oscar Isaac di nuovo protagonisti, con il via alla produzione del nuovo capitolo atteso per gennaio 2018.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - spoiler e foto da nuovi libri di 'Star Wars 8' Al Comic-Con 2017 annunciati nuovi libri dedicati a "Star Wars 8".

Thorne è il creatore/co-creatore di diversi show tv britannici, drammi e thriller, tra i quali The Fades, The Cast-Off, The Last Panthers e The National Treasure.

Fonte: HollywoodReporter