Hellboy: Rise of the Blood Queen, ruolo chiave per Ian McShane

Di Federico Boni mercoledì 2 agosto 2017

Hellboy: Rise of the Blood Queen accoglie Ian McShane.

Novità importanti in casa ‘Hellboy: Rise of the Blood Queen’, atteso e chiacchierato reboot di Hellboy. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, Ian McShane (Deadwood, American Gods) indosserà gli abiti del professor Trevor Bruttenholm (aka Professor Broom), padre adottivo del 'diavolo rosso'. Bruttenholm è un esperto del paranormale, fondatore e direttore del Broom's Bureau, meglio noto come il Bureau of Paranormal Research and Defense (BPRD). Quando Hellboy "nasce", evocato dallo stregone russo Grigorij Efimovič Rasputin, è il professor Bruttenholm a trovarlo e ad adottarlo, facendolo diventare il miglior detective della sua organizzazione.

Nei due Hellboy di Guillermo Del Toro fu John Hurt ad interpretarlo. ‘Hellboy: Rise of the Blood Queen’ vedrà David Harbor nei muscoli che furono di Ron Perlman, con Neil Marshall alla regia, Andrew Cosby (Eureka), Christopher Golden e Mike Mignola allo script, Larry Gordon, Lloyd Levin e Mike Richardson di Dark Horse Entertainment produttori e un via alle riprese annunciato per settembre.

Hellboy: Rise of the Blood Queen, il reboot alla Lionsgate Il reboot di Hellboy ha trovato uno studios.

La Regina del Sangue del titolo, conosciuta come Nimue, vedrà Hellboy risvegliare un esercito di cavalieri deceduti per combatterla e sconfiggerla. Morte che trascinerà entrambi all'inferno.

Fonte: Comingsoon.net