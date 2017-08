Top Gun 2: Tom Cruise si prepara alle riprese (foto)

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 agosto 2017

Tom Cruise ha inziato la preparazione per tornare nei panni di Maverick nel sequel "Top Gun 2".

L'immarcescibile Tom Cruise a 55 anni suonati è stato recentemente avvistato intento a prepararsi al ruolo di Maverick in Top Gun 2. Cruise è stato individuato in Inghilterra in veste di co-pilota di un elicottero su un campo con un corposo personale di emergenza a terra. Top Gun 2 è stato ufficialmente annunciato all'inizio di quest'anno dallo stesso Cruise mentre stava promuovendo il reboot La Mummia.

In precedenza a Cruise era stato chiesto chi sarebbero stati i suoi co-protagonisti nel film con l'attore che ha risposto "Jet: Jet molto veloci" e una "portaerei", ma non ha mai parlato di elicotteri. Il DailyMail riferisce che Cruise è stato visto indossare i famosi occhiali da sole di Maverick mentre pilotava un elicottero con il supporto di un supervisore. Paramedici, camion di vigili del fuoco e forze dell'ordine erano tutti presenti sul posto per un eventuale intervento in caso di incidenti. Si dice che l'elicottero pilotato da Cruise sia dotato di controlli molto simili ai Jet da combattimento F-14 Tomcat che Maverick ha pilotato nel film originale del 1986.

Oltre ai "Jet molto veloci" e alla "portaerei", Cruise ha menzionato che Top Gun: Maverick includerà anche una motocicletta e forse anche una scena di pallavolo. Il film ha una data di uscita ufficiale fissata al 12 luglio 2019, con Joseph Kosinski (Oblivion) pronto a dirigere e Jerry Bruckheimer che riprenderà il suo ruolo di produttore di questo sequel scritto da Peter Craig, Justin Marks, Ashley Miller e Zack Stentz. Cruise ha rivelato che le riprese avranno luogo l'anno prossimo.

Val Kilmer ha più volte detto sui social media che gli piacerebne riprendere il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky, ma al momento il casting, Cruise a parte, resta un grande mistero e lo stesso vale per la trama, anche se Maverick potrebbe essere un istruttore di volo questa volta, dato che è stato accennato nel primo film 31 anni or sono. Altro gradito ritorno sarà quello di Harold Faltermyer confermato per la colonna sonora, ricordiamo che le musiche del film originale sono entrate di diritto nell'immaginario anni '80.

Top Gun 2. Tom Cruise could be seen piloting a helicopter #H125 above an airfield in Oxfordhire https://t.co/BDytskLw7X pic.twitter.com/MN75mMiF8c — Philippe Top-Action (@top_force) 1 agosto 2017