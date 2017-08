IT: nessun ragno gigante nel nuovo adattamento

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 agosto 2017

Nessun mostruoso ragno gigante nel nuovo adattamento del classico "IT" di Stephen King.

Di recente abbiamo dato un'occhiata al secondo trailer italaino dell'horror IT che ha mostrato come il regista Andres Muschietti sembra sia rimasto piuttosto fedele a quello che Stephen King ha scritto nel suo romanzo, rendendo al contempo omaggio alle miniserie tv del 1990, ma ci saranno alcune notevoli omissioni e cambiamenti in questo nuovo adattamento tra cui nessuna trasformazione in ragno gigante per la malevola entità che infesta Derry nel Maine.

IT: nuovo trailer italiano Il nuovo "IT" di Andy Muschietti debutta nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

Secondo quanto riporta il sito Bloody Disgusting in una visita sul set durante le riprese, hanno appreso diversi elementi che cambieranno in questo nuovo film. In primo luogo "IT" avrà diverse forme nel film come il clown che è la sua incarnazione più conosciuta, ma non sarà un ragno gigante come mostrato nella miniserie tv.

La versione di Muschietti mostrerà Pennywise assumere varie forme che si basano sulle paure individuali dei bambini, ma non mostrerà Pennywise come un ragno gigante come visto nell'adattamento in miniserie tv del 1990. Anzi, come il romanzo originale, sarà caratterizzato da Pennywise che prenderà altre forme diverse in base a ciò che ogni bambino del "Club dei Perdenti" teme specificamente, tra cui il lebbroso, che sarà interpretato dal noto attore Javier Botet con un massiccio make-up.

Un'altra entità del romanzo di Stephen King è la titanica tartaruga gigante che rappresenta il Bene e nel romanzo aiuta Bill a uccidere IT (viene citata anche nella saga "La Torre Nera"). Anche se effetivamente ci sarà un cenno a questa creatura mistica nel nuovo IT, non la vedremo sullo schermo.

Ci sarà un giuramento di sangue alla fine del film, ma nessuna scena sessuale come rito di passaggio. Non ci sarà nessuna tartaruga, ma un "easter egg" alluderà alla sua presenza. Cercate l'easter egg quando i bambini stanno giocando nella cava e pensano di vedere qualcosa che si nasconde nell'acqua.

Sembra che IT si concentrerà principalmente sul Clown Pennywise, ma lo studio sta già preparando IT 2, che racconta la seconda metà del romanzo con il "Club dei perdenti" come adulti, le cui riprese sono previste all'inizio del prossimo anno.