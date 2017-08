Franco Zeffirelli ricoverato a Roma per accertamenti

Franco Zeffirelli è stato ricoverato ieri sera alla clinica Quisisana di Roma per accertamenti. Inizialmente si temeva fosse polmonite, ma il suo entourage ha subito chiarito:

Luciano, uno dei due figli adottivi di Zeffirelli, ha spiegato ad Adnkronos:

Ieri sera non stava tanto bene, lo abbiamo portato in clinica per fare dei controlli. Non è la prima volta, è già successo e non ci sono problemi particolari. In sostanza ora sta bene e dovrebbe tornare a casa alla fine della settimana, sabato.