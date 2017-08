La storia dell'amore: trailer italiano, poster e foto del film di Radu Mihaileanu

Bim Distribuzione ha reso disponibili trailer italiano, foto e locandina del dramma romantico La Storia dell'Amore, il nuovo film di Radu Mihaileanu, regista del Il Concerto e Train de vie, tratto dal best-seller mondiale di Nicole Krauss. Il film interpretato da Sophie Nélisse, Gemma Arterton e Derek Jacobi arriva nei cinema italiani 31 agosto 2017.

Radu Mihaileanu spiega perchè dopo tanti film militanti ha scelto di narrare una storia d'amore.

Ho sempre fatto dei film militanti: Ceausescu e il virus della dittatura ancora mi perseguitano malgrado la mia sensazione di libertà. Allora perché La storia dell’amore? Sono convinto che la crisi più grave e profonda che l’umanità sta attraversando – da cui derivano tutte le altre, sia l’incapacità di amare l’altro. Viviamo in un’epoca in cui l’amore di sé prevale sulla gioia e la gratificazione di fare del bene all’altro, di credere nell’altro. A volte l’amore sembra superato, noioso, “conservatore”. Mi è piaciuto molto parteggiare per questi dinosauri utopisti che si battono per il sentimento amoroso, per l’amore che aiuta a sopravvivere a tutto.