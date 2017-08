La storia dell'amore: video con "making of" in esclusiva per Cineblog

La storia dell'amore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Radu Mihaileanu nei cinema italiani dal 31 agosto 2017.

Il 31 agosto Bim porta nei cinema italiani La storia dell'amore, il nuovo film di Radu Mihaileanu (Train de vie, Il concerto) di cui oggi vi proponiamo un nuovo video con un "making of" in esclusiva per Cineblog.

Il film interpretato da Gemma Arterton, Elliott Gould, Sophie Nélisse, Derek Jacobi e Torri Higginson, racconta la passione di Léo e Alma, separati dalla guerra, e della forza dell'amore capace di attraversare il tempo e i continenti per unire destini.





C’era una volta un ragazzo, Léon, che amava una ragazza, Alma. Le aveva promesso che l’avrebbe fatta ridere per tutta la vita, ma la guerra li ha separati. Da un paesino della Polonia negli anni Trenta alla New York dei giorni nostri ripercorriamo la straordinaria storia d’amore tra Léo, l’uomo che è sopravvissuto a tutto e Alma, la donna più amata del mondo. Oggi un’altra Alma, adolescente newyorchese e contagiata dallo stesso virus meraviglioso dell’amore, vuole essere la donna più amata del mondo. Sembra che niente leghi Léo alla giovane Alma ma… L’amore attraverserà il tempo e i continenti per unire i loro destini.

Il regista Radu Mihaileanu racconta la genesi del progetto basato sul best-seller di Nicole Krauss.

Il progetto mi è stato proposto dai miei due produttori, Marc-Antoine Robert e Xavier Rigault, che mi hanno chiesto di adattare il romanzo La storia dell’amore, di Nicole Krauss. Lo avevo letto tre anni prima e mi era piaciuto moltissimo, ma l’idea di farne un adattamento non mi aveva neppure sfiorato, anche se la materia era piuttosto vicina al mio mondo. Così l’ho riletto, cercando di prestare più attenzione alla narrazione complessa, destrutturata e molto letteraria, che tra l’altro solleva interrogativi interessanti a proposito del linguaggio cinematografico. La lettura mi ha nuovamente entusiasmato, ma mi sono concesso una pausa di riflessione: quello che mi sembrava importante era capire come entrare dentro la storia e articolare il racconto, dal momento che ci sono due, anzi tre, storie parallele. E come tradurre il libro in termini cinematografici, senza intaccarne l’identità e la forza.

