#MIA17: CineBlog candidato ai Macchianera Internet Awards 2017

Di Mr. Odo giovedì 3 agosto 2017

#MIA17: vota Cineblog e gli altri siti di Blogo nominati ai Macchianera Internet Awards 2017.

Carisssimi lettori di CineBlog,

anche quest'anno siamo in lizza per vincere in premio come miglior sito cinematografico ai Macchianera Internet Awards.

Intanto grazie. Grazie a voi lettori che ci date quotidianamente fiducia da anni. Grazie: senza di voi, senza i vostri suggerimenti, le vostre critiche, le vostre riflessioni e le vostre segnalazioni il nostro lavoro, che è molto più complesso della semplice stesura del pezzo, non avrebbe senso.

Ora che ci avete permesso di entrare in nomination nella categoria 25, dovete fare soltanto un ultimo sforzo: compilare il form che trovate qui sotto, fornendo una mail valida e dando un voto ad ALMENO 10 CATEGORIE. In caso contrario il voto non sarà valido.

Per aiutarvi nella compilazione vi suggeriamo di segnare tutti i siti di Blogo in nomination (se non li conoscete vi suggeriamo di andarli a visitare quotidianamente):

Tvblog - Miglior sito Televisivo (categoria 12)

Bebeblog - Miglior sito per genitori e bimbi (categoria 18)

Cineblog - Miglior sito cinematografico (categoria 25)

Queerblog - Miglior sito LGBT (categoria 28)

Travelblog - Miglior sito di viaggi (categoria 29)

Dunque, se siete in difficoltà nella scelta, e volete seguire il nostro consiglio, compilate il form segnando nella categoria 12 TvBlog, nella 18 Bebeblog, nella 25 Cineblog, nella 28 Queerblog e nella 29 Travelblog, poi almeno altre cinque risposte a vostra scelta in altrettante categorie. Ci aggiorniamo il 16 settembre. Stay tuned.