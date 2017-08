Stasera in tv: "'71" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "'71", film drammatico del 2014 diretto da Yann Demange e interpretato da Jack O'Connell, Sean Harris, Sam Reid e Paul Anderson





Cast e personaggi

Jack O'Connell : Gary Hook

Sean Harris : Capitano Sandy Browning

Sam Reid : Tenente Armitage

Paul Anderson : Sergente Leslie Lewis

Charlie Murphy : Brigid

David Wilmot : Boyle

Richard Dormer : Eamon

Martin McCann : Paul Haggerty

Jack Lowden : Thompson ("Thommo")

Paul Popplewell : Training Corporal Marsh

Valene Kane : Orla

Amy Molloy : madre nella casa assaltata





La trama

1971: Un giovane soldato britannico viene involontariamente abbandonato dalla sua

unità, dopo una rivolta scoppiata per le strade di Belfast. Incapace di distinguere un nemico da un amico, e sempre più diffidente nei confronti dei suoi stessi compagni, dovrà riuscire a sopravvivere da solo alla notte, sfuggendo al pericolo, in un paesaggio disorientante, estraneo e pericoloso.





Curiosità



Il film è ambientato nella Belfast del 1971, nel pieno del conflitto nordirlandese.



Il film ha vinto un "British Independent Film Awards" per il Miglior regista.



Questa è la prima pellicola cinematografica del regista Yann Demange.



Parlando dell’estetica del film, il regista Yann Demange racconta: “Quando ho iniziato a fare le mie ricerche sul periodo storico, mi ha subito colpito il look apocalittico, con i blocchi stradali, le macchine in fiamme, il fumo, e i paesaggi disturbanti. Sebbene il film sia ambientato in paesaggi urbani riconoscibili, per me, il viaggio che Gary compie diventa sempre più mitico e disperato col calare della notte. Non volevo essere attaccato al realismo per tutto il tempo. Ad esempio, immaginavo la scena dopo l’esplosione della bomba come un purgatorio, un luogo transitorio tra la vita e la morte.



Le riprese del film sono iniziate ad aprile 2013 a Blackburn, per poi continuare a Sheffield e Liverpool.



Gary Hook originariamente non proveniva dalla contea di Lancashire ma, su richiesta di Jack O'Connell, la sceneggiatura ha subito una modifica in modo che il luogo di nascita del personaggio fosse Derby nella contea di Derbyshire.



Il personaggio di Jack O'Connell pur essendo il personaggio principale parla pochissimo con solo 342 parole pronunciate nell'intero film.



Jack O'Connell nel 2006 ha interpretato il ruolo di ‘Pukey’ nell’acclamato This is England. In seguito è apparso in Eden Lake, assieme a Michael Fassbender e Kelly Reilly, ed in Harry Brown con Michael Caine. Tra gli altri film che ha interpretato ricordiamo Private Peaceful, Tower Block, The Liability and Weekender.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore irlandese David Holmes (Hunger, la trilogia Ocean's Eleven) che è nato a Belfast, dove si svolge la maggior parte del film.

Il regista Yann Demange spiega che l’esperienza del protagonista Gary Hook, interpretato da Jack O'Connell, e l’ambiente oppressivo riecheggiano nelle musiche di ’71: "Non volevo una colonna Sonora classica che sottolineasse gli alti e bassi emozionali. Volevo qualcosa di minimalista che combaciasse con la performance di Jack, quasi alla Carpenter".



Insolitamente, il regista Yann Demange ha chiesto a Holmes di comporre la musica ancor prima dell’inizio delle riprese.



Il regista Yann Demange parla della collaborazione con il compositore David Holmes celebre per le sue colonne sonore in stile funk-fusion dei film di Steven Soderbergh: "Avevo già lavorato assieme a David in precedenza. Quando ha Saputo che stavo facendo un film ambientato a Belfast, lesse la sceneggiatura e mi disse, ‘Quando avevo quattro anni, ero nella vasca da bagno e la mia casa fu bombardata. Devo fare questo film’. Non credo che il lavoro gli sia neanche mai stato offerto. E’ successo e basta".



La colonna sonora include i brani: "The Sky Is Crying" di Elmore James, "You Better Move On" di Arthur Alexander, "Right Or Wrong" di Wanda Jackson, "Cry To Me" di Solomon Burke, "Gwely Mernans" di Aphex Twin, "My Autumns Done Come / My Autumns Gone" di Lee Hazlewood, "Burning Bridges" di Jack Scott.



TRACK LISTINGS

1. You're Going to Belfast

2. The Hunt

3. '71

4. Posh C*TS Telling Thick C*TS to Kill Poor C*TS

5. Riot on the Lower Falls

6. Thommo's Dead

7. Where's the Soldier?

8. The Hunt (Part 2)

9. Doing Your Dirty Work

10. Need a Way Out!

11. Escape from Divis '71

12. Is He Dead?

13. The Theme from '71

14. Aftermath

15. We'll Be Fine, I Promise You