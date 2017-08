Film 2018/2019: Chiwetel Ejiofor sarà Scar ne Il Re Leone - Hayley Atwell per Christopher Robin

Di Federico Boni giovedì 3 agosto 2017

Il Re Leone e Christopher Robin, si ampliano i cast.

- Il Re Leone: sarà Chiwetel Ejiofor a prestare la propria voce al temibile Scar nel live-action de Il Re Leone diretto da Jon Favreau. Parola di The Wrap, con l'attore di 12 anni di schiavo in trattative serrate con la Disney. A doppiare lo Scar originale, nel cartoon del 1994, Jeremy Irons. Se accordo sarà, Ejifor raggiungerà Donald Glover, voce del giovane Simba, e James Earl Jones pronto a tornare negli abiti di Musafa, da lui doppiato anche nel 1994. Matthew Broderick sarà invece la voce del Simba adulto, oltre a Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon), John Oliver (Zazu) e Joseph Williams, che sarà Simba nel canto. Uscita in sala: 19 luglio 2019.

- Christopher Robin: Hayley Atwell si è aggiunta al cast di Christopher Robin, live-action Disney dedicato a Winnie the Pooh. Parola di Variety. La Atwell sarà la moglie di Ewan McGregor, con Marc Forster, regista di Neverland, dietro la macchina da presa. Scritto da Alex Ross Perry (Listen Up Philip), il film è stato ritoccato da Tom McCarthy (Spotlight). La trama ruoterebbe attorno ad una versione adulta del personaggio Winnie the Pooh, ormai privo della gioia che aveva da giovane. Per ritrovarla, Pooh fa visita all'ormai adulto Christopher Robin, in modo che possa ricordargli la magia del cento acri.