IT: la Living Dead Doll del Clown Pennywise

Di Pietro Ferraro giovedì 3 agosto 2017

Metzco Toyz annuncia il pre-ordine della Living Dead Doll del Clown Pennywise dal classico horror "IT".

Il 19 ottobre arriva nei cinema italiani il nuovo adattamento IT che porterà per la prima volta al cinema l'amtao romanzo horror di Stephen King, già adattato in una miniserie tv del 1990 con il nefasto Clown Pennywise interpretato dal grande Tim Curry. Proprio alla performance di Tim Curry è ispirata la nuova bambola "IT" creata da Mezco Toyz per la popolare linea di bambole horror Living Dead Dolls.

IT: nuovi spot tv con scene inedite Il nuovo "IT" di Andres Muschietti debutta nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

Dalle profondità delle fogne sotto Derry attende in agguato una maligna entità mutaforma soprannominata IT, che per predare le piccole vittime di cui si nutre assume svariate forme tra cui quella del malevolo e feroce Clown Pennywise. Abbagliante nel suo brillante e colorato abito satinato, Pennywise è letteralmente materia prima da incubi. Dalle sue enormi scarpe da pagliaccio ai suoi lucenti capelli rossi, è stata prestata grande cura a catturare non solo l'aspetto ma l'essenza del personaggio. Uno sguardo ai suoi denti simili a zanne è sufficiente per sapere che questo clown non è cosa da ridere. Pennywise viene fornito con abiti in tessuto e il suo caratteristico palloncino rosso...perché qui, tutti galleggiano.

La Living Dead Doll di IT misura 25 cm, dispone di 5 punti di articolazione ed è prenotabile in pre-ordine sul sito MEZCO TOYZ per una disponibilità prevista tra novembre e gennaio 2018.