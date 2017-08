Glass di M. Night Shyamalan, riprese a settembre per il sequel/cross-over tra Unbreakable e Split

Di Federico Boni giovedì 3 agosto 2017

Glass, è tutto pronto per il sequel/cross-over tra Unbreakable e Split.

Dopo l'impronosticabile boom di Split, costato 9 milioni di dollari e in grado di incassarne 276,921,998 in tutto il mondo, M. Night Shyamalan è ormai pronto a tornare sul set per girare l'annunciato a attesissimo sequel/cross-over con Unbreakable. Glass, il titolo.

Intervistato da Collider, Samuel L. Jackson, ovvero Elijah Price nel film del 2000, ha di fatto annunciato la data di inizio riprese.



"Iniziamo le prove il 18 settembre e il mio primo ciak sarà il 25 dello stesso mese."

Al suo fianco l'attore troverà Sarah Paulson, l'ovvio Bruce Willis, James McAvoy e Anya Taylor-Joy, per un'uscita in sala datata 19 gennaio 2019. Terzo film di Shyamalan dopo il boom de Il Sesto Senso, Unbreakable - Il predestinato incassò 248,118,121 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 75.