The LEGO Movie, il regista de Il libro della Vita per lo spin-off The Billion Brick Race

Di Federico Boni giovedì 3 agosto 2017

Il messicano Jorge Gutierrez per la regia di The Billion Brick Race.

In attesa di The LEGO Movie 2 e di LEGO Ninjago Movie, l'universo animato Lego della Warner prosegue con The Billion Brick Race. Progetto inizialmente viluppato da Drew Pearce e Jason Segel, The Billion Brick Race è ora passato tra le mani di Jorge Gutierrez, regista dell'apprezzato Il Libro della Vita. Parola dell'Hollywood Reporter.

Non si hanno informazioni legate alla trama e alla data d'uscita, ma il film sarà ora sia scritto che diretto da Gutierrez, con The Book of Life arrivato alla nomination ai Golden Globe. Nato nel 2014 con The LEGO Movie di Phil Lord e Chris Miller (469,160,692 dollari incassati worldwide), l'Universo Lego è poi proseguito con The Lego Batman Movie (311,750,384 dollari d'incasso) ed ora continuerà con LEGO Ninjago, nelle sale il 22 settembre. L'8 febbraio del 2019, infine, scoccherà l'ora di The LEGO Movie Sequel, con Mike Mitchell alla regia.

Protagonista de Il Libro della Vita era Manolo, giovane diviso tra soddisfare le aspettative della sua famiglia e seguire il suo cuore. Ma prima di scegliere la strada da seguire, si imbarca in un'avventura incredibile che lo porterà in tre mondi fantastici, nei quali dovrà affrontare le sue più grandi paure.

Fonte: Collider