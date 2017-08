E' morto Robert Hardy, il Cornelius Caramell della saga di Harry Potter

Di Pietro Ferraro venerdì 4 agosto 2017

E' scomparso a 91 anni l'attore britannico Robert Hardy noto per aver interpretato il ruolo di Cornelius Caramell nella saga di Harry Potter.

L'attore britannico Robert Hardy è scomparso all'età di 91 anni. Hardy era noto al grande pubblico per aver interpretato Cornelius Caramell nei film di Harry Potter, ma l'attore aveva alle spalle una carriera di 70 anni tra teatro, cinema e tv. L'attore ha trascorso le sue ultime settimane a Denville Hall, una casa di riposo per attori di Londra.

Il Daily Mail riferisce che la notizia della morte di Robert Hardy è giunta tramite una dichiarazione rilasciata dalla famiglia di Hardy. I figli di Hardy, Emma, ​​Justine e Paul hanno descritto la vita del padre come "straordinaria" aggiungendo: "Burbero, elegante, brillante e sempre dignitoso, è celebrato da tutti coloro che lo conoscono e lo amano, e tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro". Hardy ha costruito una lunga e prolifica carriera sulla sua versatilità, una voce immediatamente riconoscibile e i suoi modi tipicamente "british". Un altro dei suoi ruoli più noti era nella serie tv Creature grandi e piccole della BBC dove l'attore interpretava l'irascibile veterinario Siegfried Farnon.

I primi anni di Robert Hardy come attore lo hanno visto calcare il palcoscenico dello Shakespeare Memorial Theatre dove ha recitato per lungo tempo in una rappresentazione dell'Enrico V. Hardy ha trovato anche il tempo di scrivere due libri sull'arco lungo di cui l'attore era un esperto, una passione che condivideva con quella della recitazione. Nel 1959 Hardy recita con Laurence Olivier nel Coriolano e successivamente interpreta ruoli in diverse produzioni televisive, oltre al citato Creature grandi e piccole ricordiamo ruoli anche in L'ispettore Barnaby, Il mondo perduto, Spooks e Miss Marple. Hardy ha interpretato Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt in più di un'occasione vincendo un premio BAFTA per il suo ruolo di Churchill in Winston Churchill: The Wilderness Years del 1981, anno in cui verrà anche insignito del titolo di "Commendatore dell'Ordine del Impero Britannico". Hardy a 87 anni avrebbe dovuto tornare ad interpretare Churchill in una produzione teatrale, ma fu costretto a dare forfait a causa di un infortunio.

Hardy ha ottenuto visibilità internazionale grazie al ruolo del Ministro della Magia Cornelius Oswald Caramell apparso in quattro dei film della saga di Harry Potter: La Camera dei Segreti, Il Calice di Fuoco, L'Ordine della Fenice e Il Prigioniero di Azkaban. Hardy sul ruolo di Caramell aveva detto: "è stato un grande divertimento finché è durato...grazie a questi film ho la più straordinaria quantità di fan-mail da tutto il mondo, anche dalla Cina".

Altri crediti cinematografici di Hardy includono ruoli in La spia che venne dal freddo (1965), Come ho vinto la guerra (1967), Frankenstein di Mary Shelley (1994), Ragione e sentimento (1995), Pantaloncini a tutto gas (2002) e Lassie (2005).

Robert Hardy conseguì la laurea a Oxford e anche se non serbava un buon ricordo della sua esperienza da studente, che definì "squallida", ricordava sempre con piacere opere come "Le Cronache di Narnia" di C.S. Lewis e "Il signore degli anelli" di J.R.R. Tolkien. I figli di Hardy hanno parlato del padre come: "un meticoloso linguista, un artista, un amante della musica e un paladino della letteratura, nonché uno storico molto rispettato e uno dei massimi esperti di arco lungo".





Filmografia

Inferno sul fondo (Torpedo Run), regia di Joseph Pevney (1958)

La spia che venne dal freddo (The Spy Who Came in from the Cold), regia di Martin Ritt (1965)

Come ho vinto la guerra (How I Won the War), regia di Richard Lester (1967)

Il cerchio di sangue (Berserk!), regia di Jim O'Connolly (1967)

L'assassino di Rillington Place n. 10 (10 Rillington Place), regia di Richard Fleischer (1971)

Gli anni dell'avventura (Young Winston), regia di Richard Attenborough (1972)

Demoni della mente (Demons of the Mind), regia di Peter Sykes (1972)

La scala della follia (Dark Places), regia di Don Sharp (1973)

Psychomania, regia di Don Sharp (1973)

L'uomo che non seppe tacere (Le Silencieux), regia di Claude Pinoteau (1973)

Gawain and the Green Knight, regia di Stephen Weeks (1973)

Lo schiaffo (La Gifle), regia di Claude Pinoteau (1974)

Operazione cane giallo (Yellow Dog), regia di Terence Donovan (1976)

Battuta di caccia (The Shooting Party), regia di Alan Bridges (1985)

Paris by Night (Parigi di notte) (Paris by Night), regia di David Hare (1988)

La festa di mezzanotte (A Feast at Midnight), regia di Justin Hardy (1994)

Frankenstein di Mary Shelley (Frankenstein), regia di Kenneth Branagh (1994)

Ragione e sentimento (Sense and Sensibility), regia di Ang Lee (1995)

La signora Dalloway (Mrs Dalloway), regia di Marleen Gorris (1997)

The Tichborne Claimant, regia di David Yates (1998)

Il barbiere di Siberia (Sibirskiy tsiryulnik), regia di Nikita Sergeevič Michalkov (1998)

Pantaloncini a tutto gas, regia di Peter Hewitt (2002)

Harry Potter e la camera dei segreti (Harry Potter and the Chamber of Secrets), regia di Chris Columbus (2002)

The Gathering, regia di Brian Gilbert (2003)

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), regia di Alfonso Cuarón (2004)

Making Waves, regia di Nicholas van Pallandt (2004)

Harry Potter e il calice di fuoco (Harry Potter and the Goblet of Fire), regia di Mike Newell (2005)

Lassie, regia di Charles Sturridge (2005)

Goodbye Mr. Snuggles, regia di Jonathan Hopkins - cortometraggio (2006)

Harry Potter e l'ordine della Fenice (Harry Potter and the Order of the Phoenix),regia di David Yates (2007)

Framed, regia di Jon Kirby (2008)

Old Harry - cortometraggio (2009)

Snapshot Wedding (2013)

Doppiatori italiani

Sandro Pellegrini in Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Cesare Barbetti in La spia che venne dal freddo

Giancarlo Padoan in La dodicesima notte

Dante Biagioni in Frankenstein di Mary Shelley

Dario Penne in Ragione e sentimento, Castle Ghosts of Ireland

Adolfo Fenoglio in Ricordi di guerra (ridoppiaggio)