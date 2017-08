Shazam, parla David F. Sandberg: 'sarà il più ironico film DC'

Di Federico Boni venerdì 4 agosto 2017

Prepariamoci a ridere con Shazam. Parola di David F. Sandberg.

Da oggi in sala con Annabelle 2, lo svedese David F. Sandberg, regista anche di Lights Out, si appresta a fare il suo esordio nel mondo dei cinecomic grazie a Shazam, con Peter Safran produttore, Darren Lemke allo script e un'uscita in sala datata 5 aprile 2019.

Intervistato dal Toronto Sun, Sandberg ha rivelato lo spirito 'giocoso' del suo film, evidentemente distante dal cupo universo DC inizialmente voluto da Zack Snyder.

"Per me la grande attrazione del personaggio è che ogni ragazzo sogna di essere Superman, giusto? Io di sicuro lo sognavo, e Billy Batson è un ragazzo a cui viene data questa possibilità, che riesce a diventare un supereroe. Sarà grosso e con dei superpoteri. Per quanto riguarda quello che la gente si aspetta, penso che sarà uno dei film più divertenti e spensierati visti fin ad ora nell'universo DC. Sicuramente sarà una nuova partenza."

Shazam, parte la produzione del film DC Tra gennaio e febbraio via alle riprese per Shazam.

Dwayne Johnson non comparirà negli abiti del villain Black Adam, perché la Warner/DC sta pensando ad un film a lui interamente dedicato, con il Doctor Silvana papabile antagonista principale.

Fonte: Comingsoon.net