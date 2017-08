Aladdin, Marwan Kenzari sarà Jafar nel live-action Disney

Di Federico Boni sabato 5 agosto 2017

Trovato Jafar per il live-action Disney Aladdin.

Walt Disney Studios ha scovato colui che diverrà il villain dell'atteso live-action di Aladdin. Si tratta dell'attore olandese-tunisino Marwan Kenzari, recentemente visto in Ben-Hur, The Mummy e Assassinio sull'Orient Experess. Parola dell'Hollywood Reporter.

A doppiare il mitico Jafar nel cartoon originale del 1992 Jonathan Freeman. Al suo fianco, tra le novità, un personaggio inedito interpretato da Nasim Pedrad, chiamato ad indossare i panni del servo/amico di Jasmine.

Aladdin, annunciato il cast ufficiale del live-action Disney Mena Massoud e Naomi Scott saranno i protagonisti di Aladdin, con Will Smith negli abiti del Genio.

Ad interpretare quest'ultima sarà Naomi Scott, vista nei Power Rangers, con Mena Massoud (The 99, Jack Ryan) protagonista nel ruolo di Aladdin. Will Smith, infine, sarà quel Genio 25 anni fa meravigliosamente doppiato da Robin Williams. Diretto da Guy Ritchie, il film sarà un musical proprio come il cartoon dei primi anni '90, attingendo inoltre a piene mani da Le mille e una Notte. A firmare lo script John August (Big Fish), con una release ancora da annunciare.

Fonte: Comingsoon.net