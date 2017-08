Parenti Serpenti: su Cielo il ciclo di film sulle divertenti controversie familiari

Di Mr. Odo sabato 5 agosto 2017

Dal 7 agosto al 4 settembre Cielo propone ogni lunedì un film dedicato alle divertenti controversie familiari.

Dal 7 agosto al 4 settembre 2017, per cinque lunedì alle 21.15 su Cielo (canale 26 DTT, canale 126 Sky, canale 19 TivùSat) andrà in onda un nuovo ciclo di film, intitolato Parenti serpenti, dedicato alle divertenti controversie familiari (come direbbe Totò: "I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male"). Vediamo insieme i cinque titoli in programmazione:

07 agosto - Two Much - Uno di troppo (1996, commedia, diretta da Fernando Trueba, con Antonio Banderas e Melany Griffith): Art Dodge è un gallerista in crisi che cerca di vendere quadri di poco valore a giovani e ricche vedove, fino a quando non incontra Betty, giovane moglie di un boss che lo metterà presto nei guai.

14 agosto - Funeral Party (2007, commedia, diretta da Frank Oz e Dean Craig, con Matthew MacFadyen, Rupert Graves, Peter Dinklage, Daisy Donovan): Con lo slogan “quando una vita finisce cominciano i guai” il film racconta un funerale tra allucinazioni, personaggi rocamboleschi e situazioni esilaranti.

21 agosto - In Good Company (2004, commedia, diretta da Paul Weitz, con Scarlett Johansson): La famiglia Foreman sembra

l’emblema del sogno americano: Dan Foreman ha 51 anni, è direttore commerciale per la rivista Sports America, è sposato, in attesa del terzo figlio e la sua primogenita Alex è stata appena accettata in una prestigiosa università di New York. Fin qui tutto bene, se non fosse che Dan viene declassato al lavoro per far posto a Carter, ventiseienne che, dopo solo pochi mesi di matrimonio viene lasciato dalla moglie e si innamora di Alex, dando inizio ad una serie di sfortunati, ma divertentissimi eventi.

28 agosto - Quell'idiota di nostro fratello (2011, commedia diretta da Jesse Peretz, con Paul Rudd, Elizabeth Banks, Zooey Deschanel e Emily Mortimer): Ned Rochlin è un inguaribile ottimista e per questo si ritrova spesso nei guai, soprattutto con la sua famiglia. Dopo essere stato arrestato e rilasciato Ned viene cacciato dalla fattoria in cui vive e lavora. Non gli rimane che chiedere aiuto alla madre e alle, le cui vite saranno completamente sconvolte dall’arrivo di Ned.

04 settembre - Serious Moonlight (2009, commedia sentimentale diretta da Cheryl Hines, con Meg Ryan e Timothy Hutton): quando un avvocato scopre che il marito è in procinto di lasciarla per un'altra donna, gli impedisce di farlo legandosi a lui in bagno con del nastro adesivo. I primi problemi iniziano quando i ladri entrano in casa della coppia.