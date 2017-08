Creepshow 2: la colonna sonora in vinile per il 31° anniversario

Di Pietro Ferraro domenica 6 agosto 2017

Waxwork Records annuncia la colonna sonora da collezione in vinile per il 31° anniversario di "Creepshow 2".

L'etichetta discografica Waxwork Records ha deciso di celebrare il trentunesimo anniversario di Creepshow 2 con una speciale edizione da collezione della colonna sonora in vinile in varianti di colore multiple. Questa nuova perla per collezionisti arriva dopo l'uscita per la stessa etichetta della colonna sonora del cult Evil Dead 2. Le registrazioni sono state rimasterizzate per la prima volta per la gioia degli appassionati di horror di tutto il mondo.

Evil Dead 2: la colonna sonora in vinile per il 30° anniversario Disponibile la colonna sonora di "Evil Dead 2" per celebrare i 30 anni dall'uscita del cult horror di Sam Raimi.

La peculiarità di questa colonna sonora in vinile di Creepshow 2 e che sarà disponibile per la prima volta in un qualsiasi formato fisico ufficiale. Composta dal britannico Les Reed con Rick Wakeman della band degli "Yes", questa apeciale versioe da collezione dispone di strepitose illustrazioni di Ghoulish Gary Pullin e un libretto integrato pieno di note e illustrazioni.

Le musiche composte e interpretate da Les Reed e Rick Wakeman, presentano un mix di composizioni classiche, orchestrali ed elettroniche. Dopo una lunga ricerca dei compositori originali, Waxwork Records ha potuto lavorare direttamente con i compositori Les Reed E Rick Wakeman per acquisire il materiale originale e rimasterizzarlo in vinile.

Creepshow 2 è uscito nel 1987, cinque anni dopo il film originale di George A. Romero. Il sequel conteneva tre storie anziché le 5 storie che erano incluse nella prima puntata. Il leggendario George A. Romero ha scritto la sceneggiatura di questo sequel con Lucille Fletcher sulla base di storie di Stephen King e diretto da Michael Gornick.

Trovate la colonna sonora sul sito ufficiale Waxwork Records.

TRACK LISTINGS:

Side A

Welcome To Another Edition Of Creepshow

Old Chief Woodenhead

Benjamin

Cherished Treasures

Here To Do A Little Shopping

Side B

This Hair Is Gonna Get Me Paid & Laid

One More Step & BLAM!

Rock Candy

There Ain’t No Dust In Hollywood

War Paint

Tomahawk

Old Chief Woodenhead’s Revenge

May Your Spirit Rest, Old One

Venus Fly Trap

The Raft

Side C

“Help! It hurts!”

“I’m fast! I can make it!”

Hold Me

Love Theme / “I Beat You!”

No Swimming

The Hitchhiker

Side D

“You’re Seeing Things, Bitch”

Thanks For The Ride, Lady!

Shooting The Hitchhiker

You Killed Me!

“Till Next Issue, Try To Stay Scared”