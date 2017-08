The Claim di Damien Chazelle sarà diretto da Ericson Core

Di Federico Boni domenica 6 agosto 2017

Un vecchio script di Damien Chazelle sbarca al cinema con Ericson Core regista. The Claim.

7 anni dopo aver preso vita The Claim, vecchia sceneggiatura di Damien Chazelle a lungo rimasta chiusa in un cassetto, diverrà finalmente cinema con Scott Clayton della Oceanside Media e Russell Levine di Route One Entertainment produttori.

A dirigere la pellicola non sarà il padre di Whiplash e La La Land, più giovane regista premio Oscar di sempre attualmente impegnato con l'atteso biopic su Neil Armstrong, bensì Ericson Core, due anni fa affondato con il remake di Point Break. Un thriller, questo The Claim, comparso nella celebre 'black list' delle migliori sceneggiature mai prodotte nel lontano 2010 e che ha come protagonista un padre single dal passato particolarmente losco alla ricerca della figlia rapita. A complicargli le cose una coppia, che sostiene come la bimba sia loro. Loro figlia.

Cast in costruzione, con Chazelle probabilmente impegnato anche in qualità di produttore.