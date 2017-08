Cimitero Vivente, Andres Muschietti vuole girare il remake

domenica 6 agosto 2017

Non solo IT. Andres Muschietti rilancia con Cimitero Vivente, altro classico di Stephen King.

Tra i pochissimi adattamenti cinematografici di Stephen King apprezzati dai fan trova indubbiamente spazio Cimitero Vivente, nel 1989 diretto da Mary Lambert e tre anni dopo seguito da uno spento capitolo 2.

Ebbene Andres Muschietti, regista argentino de La Madre a breve in sala con l'attesissimo IT, ha rivelato di voler portare in sala anche l'adattamento di Pet Sematary, in quanto grandissimo fan degli scritti di King. Al suo fianco il regista troverebbe sua moglie Barbara, produttrice delle sue pellicole.

"Siamo grandi fan di Cimitero Vivente. Se riuscissimo ad avere i diritti e a girarlo come vogliamo noi, sarebbe qualcosa di grosso. Vedremo, magari un giorno ci riusciremo."

Muschietti, nell'attesa, dovrà girare la seconda parte di IT, le cui riprese inizeranno ad inizio 2018. Cimitero Vivente, edito da King nel 1983, ruota attorno alla famiglia Creed, che con il trasloco in un'idilliaca casa di campagna crede di poter portare avanti una vita apparentemente perfetta. Louis e Rachel Creed e i loro due piccoli figli si stabiliscono in una casa che sorge accanto a un cimitero di animali, realizzato sul suolo sacro di un antico cimitero indiano. Il loro misterioso nuovo vicino, Jud Crandall, nasconde il cupo segreto del cimitero... finché una tragedia familiare non svela il segreto della vita. Ora un inimmaginabile demone sta per resuscitare.

