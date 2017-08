Stasera in tv: "Io, me & Irene" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "Io, me & Irene", film commedia del 2000 diretto da Peter e Bobby Farrelly e interpretato da Jim Carrey, Renée Zellweger, Anthony Anderson e Chris Cooper.





Cast e personaggi

Jim Carrey: Charlie Baileygates/ Frank Evans

Renée Zellweger: Irene P. Waters

Anthony Anderson: Jamaal Baileygates

Mongo Brownlee: Lee Harvey Baileygates

Jerod Mixon: Shonté Jr. Baileygates

Chris Cooper: Tenente Gerke

Michael Bowman: Casper (Mozzarella)

Daniel Greene: Dickie Thurman

Robert Forster: Colonnello Partington

Tony Cox: Shonté Jackson

Richard Jenkins: Agente Boshane

Zen Gesner: Agente Peterson

Mike Cerrone: Agente Stubie

Traylor Howard: Layla

Rob Moran: Finneran

Jackie Flynn: Pritchard

Steve Sweeney: Ed, il vicino

Shannon Whirry: donna che allatta il bambino

Richard Pryor: Sé stesso (immagini d'archivio)

Chris Rock: Sé stesso (immagini d'archivio)

Rex Allen Jr.: Voce narrante

Doppiatori italiani

Tonino Accolla: Charlie Baileygates/ Frank Evans

Chiara Colizzi: Irene P. Waters

Franco Mannella: Jamaal Baileygates

Riccardo Polizzy Carbonelli: Lee Harvey Baileygates

Fabrizio Picconi: Shonté Jr. Baileygates

Rodolfo Bianchi: Tenente Gerke

Massimo Corizza: Casper (Mozzarella)

Luca Ward: Dickie Thurman

Domenico Maugeri: Colonnello Partington

Ennio Coltorti: Shonté Jackson

Paolo Buglioni: Agente Boshane

Tony Sansone: Agente Peterson

Antonio Palumbo: Agente Stubie

Alessandra Korompay: Layla

Roberto Certomà: Finneran

Vladimiro Conti: Pritchard

Achille D'Aniello: Ed il vicino

Ferruccio Amendola: Richard Pryor (immagini d'archivio)

Stefano Crescentini: Chris Rock (immagini d'archivio)

Andrea Pezzi: Voce narrante





La trama

Charlie (Jim Carrey) è un poliziotto di Rhode Island affetto da disturbo dissociativo dell'identità, patologia per cui assume dei farmaci. Il suo lato mite e gentile viene spesso soverchiato dal suo alter-ego maniacale e violento, Hank, che prende il sopravvento in situazioni che il carattere troppo morbido di Charlie non riesce a gestire. A Charlie viene assegnata una missione di routine per riportare la testimone Irene (Renée Zellweger) a New York, ma i due finiscono nel mirino di alcuni agenti corrotti e Charlie perde i medicinali lungo la strada, trasformando il viaggio in una folle giostra comica.





Il nostro commento

Un Jim Carrey totalmente a briglia sciolta per una delle migliori prove dei fratelli Farrelly. Io, me & Irene è un black-comedy demenziale all'insegna del "politicamente scorretto" ai massimi termini, cucita letteralmente addosso a Carrey; un road-movie narrativamente squinternato sostenuto interamente dal comico, con la co-protagonista femminile e cast di supporto interamente al servizio di un Carrey spassoso come non mai. E' d'obbligo visto il contenuto esplicito del film avvertire che non si tratta di un film per famiglie, insomma non è Bugiardo, Bugiardo tanto per intenderci (spettatore avvisato...).





Curiosità



Nella scena in cui Charlie e Irene stanno spingendo l'auto dalla scogliera, Jim Carrey dice "Al nove" e conta fino a nove molto velocemente. Questo momento è stato improvvisato da Carrey e per un momento Reneé Zellweger appare sinceramente sorpresa.



Jim Carrey ha improvvisato il momento in cui chiede ai suoi figli di baciarlo prima di partire; uno di loro appare molto sorpreso.



La scena in cui Charlie si getta fuori dalla macchina è stato fatto in una sola ripresa.



Nella scena in cui i ragazzi sono a scuola. uno di loro esprime sgomento per il fatto che Plutone sia stato classificato come un pianeta. Nel 2006 gli scienziati hanno confermato che Plutone non è in realtà un pianeta.



La scena in cui Renée Zellweger sferra un calcio in faccia a Jim Carrey spingendolo oltre il parapetto e giù per la collina è stata girata da Jim Carrey stesso (invece di una controfigura). Carrey ha fatto un paio di riprese della scena, ma è stata utilizzata la prima ripresa. Un materasso è stato usato per attutire la caduta dell'attore.



Cam Neely riprende il suo personaggio di "Grande Mulo" da Scemo & più scemo (1994).



Il co-regista Bobby Farrelly ha interpretato il sacerdote nel confessionale che parla con Charlie mentre il co-regista Peter Farrelly ha interpretato la mucca morente (muggiti e movimento).



Michael Bowman ha ottenuto il ruolo rispondendo ad un annuncio per lezioni di recitazione. Da allora si è "un po' "pentito" di aver accettato il ruolo a causa della discriminazione sullo schermo che il suo personaggio subisce. Come il suo personaggio Whitey, anche Bowman è un Albino.



Michael Bowman (Whitey) non è mai apparso in un altro film dopo questo, mentre ha interpretato alcuni ruoli televisivi.



Il film è dedicato alla memoria del critico cinematografico Gene Siskel.



Jim Carrey e Renée Zellweger hanno iniziato a frequentarsi durante le riprese di questo film.



Il cast del film include quattro candidati all'Oscar: Renee Zellweger, Chris Cooper, Richard Jenkins e Robert Forster.



La sceneggiatura di Mike Cerrone è passata di mano in mano a Hollywood per 10 anni prima di arrivare a Peter Farrelly e Bobby Farrelly.



Il film costato 51 milioni di dollari ne ha incassati enl mondo circa 149.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Pete Yorn e Lee Scott alla loro prima colonna sonora per un lungometraggio cinematografico.

Buona parte dei brani inclusi nella colonna sonora sono cover di canzoni della band americana degli Steely Dan ("Do It Again", "Barrytown", "Any Major Dude Will Tell You", "Only A Fool Would Say That", "Bodhisattva", "Bad Sneakers", "Reelin' In The Years", "Razor Boy", "Monkey In Your Soul", "Chain Lightning").



TRACK LISTINGS:

1. Breakout - Foo Fighters

2. Do It Again - Smash Mouthy

3. Deep Inside Of You - Third Eye Blind

4. Totalimmortal - The Offspring

5. The World Ain't Slowin' Down - Ellis Paul

6. Any Major Dude Will Tell You - Wilco

7. Only A Fool Would Say That - Ivy

8. Can't Find The Time To Tell You - Hootie And The Blowfish

9. Bodhisattva - Brian Setzer

10. Bad Sneakers - The Push Stars

11. Reelin' In The Years - The Marvelous 3

12. Strange Condition - Pete Yorn

13. Barrytown - Ben Folds Five

14. Razor Boy - Billy Goodrum

15. Where He Can Hide - Tom Wolfe

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.