Stasera in tv: "Scusa, mi piace tuo padre" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 7 agosto 2017

Canale 5 stasera propone Scusa, mi piace tuo padre (The Oranges), film commedia del 2011 diretto da Julian Farino e interpretato da Hugh Laurie, Leighton Meester, Adam Brody, Catherine Keener e Oliver Platt.





Cast e personaggi

Hugh Laurie: David Walling

Leighton Meester: Nina Ostroff

Catherine Keener: Paige

Adam Brody: Toby

Alia Shawkat: Vanessa

Oliver Platt: Terry

Allison Janney: Carol

Sam Rosen: Ethan

Aya Cash: Maya

Doppiatori italiani

Luca Biagini: David Walling

Valentina Favazza: Nina Ostroff

Roberta Paladini: Paige

Marco Vivio: Toby

Letizia Ciampa: Vanessa

Carlo Cosolo: Terry

Franca D'Amato: Carol

Paolo Vivio: Ethan





La trama

David e Paige Walling (Hugh Laurie, Catherine Keener) e Terry e Cathy Ostroff (Oliver Platt, Allison Janney) sono vicini di casa e intimi amici da molti anni. La loro tranquilla esistenza è sconvolta dal ritorno a casa per Natale, dopo cinque anni di assenza, della figlia degli Ostroff Nina (Leighton Meester). Nonostante le famiglie caldeggino un avvicinamento tra lei e Toby Walling (Adam Brody), Nina sembra invece essere più attratta dal padre del ragazzo David. Quando il loro “scandaloso” rapporto diventa palese, la vita delle due famiglie viene irrimediabilmente stravolta, in particolar modo quella di Vanessa Walling (Alia Shawkat), figlia minore di David e amica d’infanzia di Nina, e non passa molto tempo prima che le implicazioni della storia comincino ad avere effetti inaspettati ed esilaranti per tutti.





Il nostro commento

Commedia a sfondo natalizio fieramente alternativa anche nella sua parte "romance", con una storia d’amore scandalosa che minaccia di lacerare due famiglie. Scusa, mi piace tuo padre aka The Oranges spiazza poiché ha un approccio sarcastico al filone dei film natalizi, ed è questa sua anima oscura da black-comedy che lo rende un ibrido in cui commedia e dramma si alternano, mancando spesso di equilibrio, mettendo in scena una compiaciuta imprevedibilità che non tutti potrebbero apprezzare. Nel cast spiccano le prove di Leighton Meester e Hugh Laurie, ma nel complesso il cast risulta ampiamente sottoutilizzato, insomma una commedia a suo modo coraggiosa, ma che paga un inevitabile prezzo in risate e scavo dei personaggi.





Curiosità e colonna sonora