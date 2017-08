Guardiani della Galassia 2: clip con bloopers e video musicale "Inferno"

Di Pietro Ferraro lunedì 7 agosto 2017

James Gunn ha reso disponibili un video musicale ufficiale e una clip con errori sul set in attesa dell'uscita in DVD e Blu-ray di "Guardiani della Galassia Vol. 2".

Il regista James Gunn ha reso disponibile un video musicale ufficiale di "Inferno", brano della colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 2 in stile anni '70 interpretato da David Hasselhoff, insieme ad uno spassoso video con bloopers dal set del film. Gunn ha affermato che il video musicale è "forse la cosa più grande a cui abbia mai lavorato" e bisogna ammettere che è un lavoro superlativo.

Guardiani della galassia Vol. 2: la colonna sonora 'Awesome Mix Vol. 2' Ascolta la colonna sonora di "Guardiani della galassia 2" nei cinema italiani dal 25 aprile 2017.

"Inferno" presenta David Hasselhoff and the Sneepers calati in una perfetta scenografia disco-funk di fine anni '70 supportati da cameo del regista james Gunn con basettoni alla batteria, Dave Bautista alla chitarra solista, Zoe Saldana e Karen Gillan che ballano in attillatissimo abbigliamento anni '70 e il grande Stan Lee che fa capolino per la gioia dei fan Marvel.

James Gunn ha reso disponibili i due video per annunciare l'uscita in DVD e Blu-ray di "Guardiani della Galassia Vol. 2", fissata negli States al 22 agosto mentre in italia il 30 agosto.