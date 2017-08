Monolith: trailer italiano e poster del thriller di Ivan Silvestrini

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 agosto 2017

Monolith: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Ivan Silvestrin nei cinema italiani dal 12 agosto 2017.

Il 12 agosto Vision Distribution porta nei cinema italiani Monolith, il thriller di Ivan Silvestrini (2Night) nato dall’omonimo fumetto di Roberto Recchioni (sceneggiatore e curatore di Dylan Dog), scritto dallo stesso Recchioni e Mauro Uzzeo, illustrato da Lorenzo "LRNZ" Ceccotti, edito da Sergio Bonelli Editore.

Monolith: Sky produce l'adattamento cinematografico dell'omonima graphic-novel Monolith: le prime informazioni sull'adattamento della graphic-novel.

Il film interpretato da Katrina Bowden e Damon Dayoub omaggia il cult Duel di Steven Spielberg ed è prodotto da Sky Italia, Lock&Valentine e Sergio Bonelli Editore.

Sandra viaggia con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna. Durante una sosta imprevista, nel mezzo della notte e in pieno deserto, il bimbo aziona involontariamente i comandi di Monolith chiudendola ermeticamente mentre la madre è fuori dall’auto. Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio.