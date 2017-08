La Torre Nera: la colonna sonora del film

La Torre Nera ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film.

Il fantasy La Torre Nera ha debuttato nei cinema italiani e come di consueto ci occupiamo della parte musicale del film proponendovi la colonna sonora ufficiale.

La Torre Nera: recensione in anteprima Idris Elba e Matthew McConaughey protagonisti del film tratto dalla serie di romanzi di Stephen King. Leggete la nostra recensione de La Torre Nera

Il film diretto da Nikolaj Arcel è tratto dall'omonima saga di Stephen King che miscela fantasy, fantascienza, horror e western, narrando la storia di un mondo parallelo noto come Medio-Mondo e dell'eroica figura che cerca di salvarlo, il pistolero Roland (Idris Elba) che cerca di raggiungere la "Torre Nera" del titolo, una costruzione leggendaria che rappresenta un cruciale punto di congiunzione nel continuum spazio-temporale, prima che l'oscuro stregone Walter Padick (Matthew McConaughey) possa prenderne il controllo.

Le musiche originali del film sono del compositore e musicista olandese Tom Holkenborg meglio noto come Junkie XL che ha musicato anche i cinecomic Batman v Superman (con Hans Zimmer) e Deadpool e i sequel Mad Max: Fury Road e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra.

TRACK LISTINGS:

1. The Dark Tower

2. The Face of My Father

3. I Kill With My Heart

4. Skin People

5. Getting a Toothbrush

6. Dutch Hill

7. Guardian

8. Arrival in Mid-World

9. His Shine Is Pure

10. The Map

11. Thinny

12. Something Got Out

13. We Don’t Have Chicken

14. Manny Village

15. See Across Worlds

16. There’s Always Another Battle

17. A Chicken, a Goat and One Bullet

18. Keystone Earth

19. Portal Activity

20. Smiley Face

21. The Creed

22. Death Always Wins

23. Dixie Pig

24. Tall, Dark and Handsome

25. Full Package as Advertised

26. It Will Fall

27. Collateral Damage

28. Hot Dogs

29. Roland of Eld (Main Titles)