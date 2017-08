Annabelle 2: Creation - la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro lunedì 7 agosto 2017

Annabelle 2: Creation ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film.

Accolto con entusiasmo da pubblico e critica, piazzandosi in vetta al box-office estivo italiano, è approdato nei cinema d'Italia il sequel horror Annabelle 2: Creation che vede alla regia il David F. Sandberg di Lights Out - Terrore nel buio.

Molti anni dopo la tragica morte della loro figlia, un costruttore di bambole e la moglie accolgono nella loro casa una suora accompagnata da numerose ragazze provenienti da un orfanotrofio ormai chiuso, diventando presto il bersaglio di Annabelle, una bambola posseduta da un demone.

Vi proponiamo la colonna sonora del film, affidata al compositore e pianista britannico Benjamin Wallfisch che torna a collaborare con il regista David F. Sandberg dopo aver musicato l'horror Lights Out - Terrore nel buio. Altri crediti di Wallfisch includono musiche per Il diritto di contare (con Hans Zimmer), La cura dal benessere e l'imminente Blade Runner 2049.

TRACK LISTINGS:

01. Creation (3:43)

02. The Mullins Family (0:43)

03. A New Home (1:29)

04. Bee's Room (3:02)

05. Annabelle Awakened (2:18)

06. Bunkmates (1:02)

07. Shadows and Sheets (1:26)

08. Bee's Photo (1:21)

09. Puppets and Mischief (1:16)

10. Your Soul (2:49)

11. Avatars (1:48)

12. Demon Fishing (2:47)

13. The Possession (1:45)

14. Linda's Suspicion (0:45)

15. Samuel's Death (2:26)

16. Our Beloved Bee (3:52)

17. Jannabelle (2:58)

18. Transformation (1:30)

19. Demonquake (2:36)

20. Police (1:37)

21. The House is Blessed (1:43)

22. Adoption (1:08)

23. Conduit (1:45)

24. You Are My Sunshine (2:51)