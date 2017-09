Dunkirk: la colonna sonora del film di Christopher Nolan

Di Pietro Ferraro venerdì 1 settembre 2017

Dunkirk ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film di Christopher Nolan.

L'acclamato Dunkirk ha fatto il suo debutto nei cinema italiani. Dal regista Christopher Nolan (“Interstellar”, “Inception”, la trilogia de “Il cavaliere oscuro”) la cronaca di una battaglia epica che inizia con centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate circondate dalle forze nemiche. Intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare, si trovano ad affrontare una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a loro. La storia si sviluppa tra terra, mare ed aria. Gli Spitfire della RAF si sfidano col nemico in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito.

Le musiche originali del film sono di Hans Zimmer che ha realizzato la musica di oltre 120 film che complessivamente hanno incassato 24 miliardi di dollari nei botteghini di tutto il mondo. È stato premiato con un Oscar, due Golden Globe, tre Grammy, un American Music Award e un Tony. La sua più recente candidatura agli Academy Award la deve alle composizioni musicali di “Interstellar” di Christopher Nolan, per cui ha ottenuto la sua decima nomination. Nel 2003, l’ASCAP gli ha consegnato il prestigioso Henry Mancini Award alla carriera, per premiare il suo straordinario contributo al mondo della musica. Nel 2010, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e nel 2014 è stato onorato con un premio alla carriera da parte del Festival del Cinema di Zurigo.

Quando le riprese principali di “Dunkirk” sono terminate, Nolan ha iniziato a lavorare con due suoi collaboratori di vecchia data, il montatore Lee Smith ed il musicista compositore Hans Zimmer per completare il suo thriller epico. Suono e musica sono stati quindi mescolati alle riprese per sottolineare la corsa contro il tempo. A detta di Nolan, “L’insolito ritmo della sceneggiatura doveva essere amplificata dalla musica. La colonna sonora nel film infatti sembra un unico brano lungo con una struttura tonale aggregante e complessa. Gli effetti sonori e le varie tempistiche della storia sono intrecciate nella trama della musica di Hans”.

Zimmer ha chiamato il compositore e arrangiatore Benjamin Wallfisch che insieme a Nolan e al montatore delle musiche Alex Gibson “ha creato una versione moderna che esula dal film, sia dal punto di vista visivo che sonoro”, osserva il regista. “Gli accenti dell’ottone di Hans intensificano il potere del brano. Volevamo una colonna sonora che riverberasse le circostanze dell’evento che stiamo onorando, una storia di sopravvivenza ed un trionfo dello sforzo collettivo, opposto all’eroismo del singolo individuo".

TRACK LISTINGS:

1. The Mole - Hans Zimmer (Sir Edward Elgar)

2. We Need Our Army Back - Hans Zimmer

3. Shivering Soldier - Hans Zimmer

4. Supermarine - Hans Zimmer

5. The Tide - Hans Zimmer (Sir Edward Elgar)

6. Regimental Brothers - Hans Zimmer, Lorne Balfe (Sir Edward Elgar)

7. Impulse - Hans Zimmer

8. Home - Hans Zimmer, Benjamin Wallfisch (Sir Edward Elgar)

9. The Oil - Hans Zimmer

10. Variation 15 (Dunkirk) - Benjamin Wallfisch, Hans Zimmer (Sir Edward Elgar)

11. End Titles (Dunkirk) - Hans Zimmer, Lorne Balfe, Benjamin Wallfisch (Sir Edward Elgar)

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.