Box Office Italia, Annabelle 2 subito in testa

Di Federico Boni lunedì 7 agosto 2017

Esordio in testa per Annabelle 2.

Box Office Usa, La Torre Nera batte Dunkirk ma delude: solo 19.5 milioni all'esordio Esordio in testa al box office americano ma senza strafare per La Torre Nera. Esordio positivo al box office italiano per Annabelle 2: Creation, esordiente con 930.621 euro in 4 giorni di programmazione. Il primo capitolo, nel 2014, partì con 950.000 euro, ma ad ottobre e non ad agosto. Dopo un mese di dominio ha così dovuto abbandonare la vetta Spider-Man: Homecoming, arrivato ai 7.790.370 euro totali, con The War - Il pianeta delle scimmie a quota 3.190.462 euro, Prima di Domani vicino al milione e USS Indianapolis arrivato agli 827.248 euro totali.

Anteprime da 100.000 euro per Atomica Bionda, con Transformers - L'ultimo cavaliere arrivato ai 4.736.452 euro, Baby Boss di nuovo in top 10 con 7.022.719 euro, 2:22 - Il destino è già scritto ad un niente dal milione e Savva con 103.695 euro in tasca. Ad abbandonare la chart da vero trionfatore dell'estate, anche se uscito a maggio, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, con ben 12.430.151 euro incassati, mentre l'horror Angoscia ha debuttato con 17.050 euro.

Weekend a tre il prossimo grazie alle uscite di Diario di una schiappa - Portatemi a casa, Casa Casinò e La Torre Nera. Poi sabato scoccherà l'ora di Monolith.