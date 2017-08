E' morto Haruo Nakajima, l'uomo "dentro" Godzilla

Di Pietro Ferraro martedì 8 agosto 2017

E' scomparso a 88 anni l'attore giapponese Haruo Nakajima, interpretò Godzilla nel classico Toho del 1954.

Con il leggendario Godzilla di nuovo sulla cresta dell'onda grazie ai reboot e al franchise "Monsterverse", non potevamo non segnalare la triste notizia, giunta via Bloody Disgusting, della morte a 88 anni di Haruo Nakajima, l'attore che ha indossato i panni di Godzilla nel classico del 1954.

Prima di elaborate tecniche come CG e motion-capture c'erano attori come Haruo Nakajima ad avere il compito, con l'ausilio di elaborati costumi, di dare vita a mostri che sono diventati leggendari e hanno segnato l'immaginario fantastico di intere generazioni di spettatori e filmmakers. Haruo Nakajima è stato incaricato di portare in vita Godzilla per la prima volta nel 1954 e quindi è lui di fatto che ha creato il mostro cinematografico più famoso di tutti i tempi. Anche se ha trascorso tutto il suo tempo sullo schermo in un costume, è una performance che non potrà mai essere dimenticata. Attori come Andy Serkis, un pioniere della moderna motion-capture, devono molto a Nakajima e al lavoro messo in scena oltre 50 anni fa.

Nakajima ha impersonato il leggendario kaiju in 12 film consecutivi, a partire dall'originale del 1954 diretto da Ishiro Honda. Nakajima ha poi continuato a svolgere il ruolo di Godzilla anche in Il re dei mostri aka Godzilla Raids Again (1955), King Kong vs. Godzilla (1962), Watang! Nel favoloso impero dei mostri aka Mothra vs. Godzilla (1964), Ghidorah! Il mostro a tre teste (1964), L'invasione degli astromostri (1965), Il ritorno di Godzilla aka Ebirah, Horror of the Deep (1966), Il figlio di Godzilla (1967), Gli eredi di King Kong aka Destroy All Monsters (1968), All Monsters Attack (1969), Godzilla - Furia di mostri aka Godzilla vs. Hedorah (1971) e Godzilla contro i giganti aka Godzilla vs. Gigan (1972).

Oltre al suo indimenticabile lavoro nel franchise Godzilla, Haruo Nakajima ha anche interpretato mostri in film come Mothra (1961), Frankenstein alla conquista della Terra aka Frankenstein vs. Baragon (1965), The War of the Gargantuas (1966) e King Kong - Il gigante della foresta aka King Kong Escape (1967). Nakajima ha avuto anche una carriera nella recitazione al di fuori del suo lavoro in costume da mostro, ma Nakajima sarà sempre ricordato per aver portato in vita questi mostri, in particolare Godzilla. Anche se Nakajima si è ritirato dalla recitazione nel 1972, è stato riconosciuto dalla comunità cinematografica per i suoi successi e ha interagito con i fan di tutto il mondo partecipando a convention e abbracciando con orgoglio il suo ruolo.

Godzilla di Gareth Edwards e il recente reboot Shin Godzilla di Toho, successi di critica e incassi, hanno utilizzato CG per creare l'iconico mostro, ma senza dubbio il lavoro di mimica sul kaiju di Nakajima è stato un imprescindibile punto di riferimento sul "Re dei mostri" come lo conosciamo oggi. Il regista Michael Dougherty, che sta attualmente girando Godzilla 2, ha detto che saranno utilizzati alcuni effetti pratici per riportare l'conica creatura su schermo.





Filmografia

Godzilla (1954) interpreta Godzilla

Toumei ningen (1954)

Godzilla Raids Again (1955) interpreta Godzilla

Rodan (1956) interpreta Rodan, Meganulon

The Mysterians (1957) interpreta Moguera

Varan (1958) interpreta Varan

Battle in Outer Space (1959)

Mothra (1961) interpreta Mothra

Gorath (1962) interpreta Magma

King Kong vs. Godzilla (1962) interpreta Godzilla

Matango (1963) interpreta Matango

Atragon (1963)

Watang! Nel favoloso impero dei mostri (1964) interpreta Godzilla

Dogora - Il mostro della grande palude (1964)

San daikaijū chikyū saidai no kessen (1964) interpreta Godzilla

Frankenstein alla conquista della Terra (1965) interpreta Baragon

L'invasione degli astromostri (1965) interpreta Godzilla

Kong, uragano sulla metropoli (1966) interpreta Gaira

Il ritorno di Godzilla (1966) interpreta Godzilla

King Kong, il gigante della foresta (1967) interpreta King Kong

Il figlio di Godzilla (1967) interpreta Godzilla

Gli eredi di King Kong (1968) interpreta Godzilla

Latitudine zero (1969) interpreta Bat-human,Giant mouse, Griffin

Gojira Minilla Gabara - All kaijū daishingeki (1969) interpreta Godzilla

Atom, il mostro della galassia (1970) interpreta Gezora, Ganime

Godzilla - Furia di mostri (1971) interpreta Godzilla

Godzilla contro i giganti (1972) interpreta Godzilla