Thor: Ragnarok - nuova action figure "Roadworn Thor"

Di Pietro Ferraro martedì 8 agosto 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll del Dio del tuono ispirato al film Marvel "Thor: Ragnarok".

Amato dai fan Marvel, il dio del tuono Thor sta tornando sul grande schermo il 25 ottobre con Thor: Ragnarok. Dopo gli eventi di Avengers: Age of Ultron, Thor viene catturato, imprigionato e costretto a combattere contro il suo ex compagno Avenger Hulk. Nel frattempo, la potente Hela è in cerca di vendetta contro il mondo natio di Thor, la leggendaria Asgard.

Hot Toys ha annunciato una nuova action-doll in scala 1/6 del Thor di Chris Hemsworth ritratto in una speciale edizione da collezione denominata "Roadworn Thor".

La figure (32 cm di altezza per oltre 30 punti di articolazioni) dispone di una nuova armatura, due martelli Mjolnir (uno con fulmini illuminato a LED), un set di mani intercambiabili, una base a tema e come accessorio speciale il teschio di Surtur che può essere magneticamente attaccato alla parte posteriore della figure insieme ad una catena in metallo. Surtur è un demone del fuoco nativo di uno dei nove mondi che in Thor: Ragnarok è interpretato in motion-capture dal regista Taika Waititi (motion-capture) e doppiato dall'attore Clancy Brown.

