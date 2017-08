Daniel Craig sarà James Bond per altri due film?

Di Federico Boni martedì 8 agosto 2017

Daniel Craig sarà James Bond per altri due film. Parola del britannico The Sun.

Aveva confessato di essere esausto, dopo le sfiancanti riprese di Spectre, tanto da non voler tornare ad incrociare il mitologico personaggio. E invece Daniel Craig sarà James Bond per altri due film. Parola del britannico The Sun, secondo cui Barbara Broccoli sarebbe riuscita nell'impresa di convincere il divo britannico a raggiungere Sir Sean Connery, a quota sei 007, e a sfiorare Sir Roger Moore, primatista a quota sette 007.

«Il casting del prossimo Bond ha fatto molto discutere, ma per ora Barbara è riuscita a convincere Daniel a proseguire almeno per due film. È un attore molto amato dal pubblico e con lui il successo al botteghino è garantito».

Bond 25 ha una data d'uscita 8 novembre 2019. Quel giorno Bond 25 uscirà al cinema.

Poche parole al momento tutt'altro che confermate, con Bond 25 che dovrebbe andare ad incrociare Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà del 1969, con George Lazenby mattatore. Yann Demange, Denis Villenueve e David Mackenzie i registi in corsa per il posto lasciato vagante da Sam Mendes, con il primo favorito e una data d'uscita annunciata per l'8 novembre 2019. Confermati allo script Neal Purvis e Robert Wade, dopo aver già sceneggiato Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.