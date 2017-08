Malignant, James Wan produttore e Rebecca Thomas alla regia

Di Federico Boni martedì 8 agosto 2017

5 anni dopo Electrick Children, torna in sala Rebecca Thomas.

Sarà Rebecca Thomas, regista vista all'opera con Stranger Things, a dirigere l'adattamento cinematografico di Malignant Man, graphic novel Boom! Studios co-creata da James Wan insieme a Michael Alan Nelson e Piotr Kowalski, autore delle illustrazioni. Proprio il regista di The Conjuring e di Aquaman, non a caso, produrrà la pellicola. Parola di Variety. Ad adattare il tutto Zak Olkewicz.

Protagonista della serie, nata nel 2011, Alan Gates, malato terminale di cancro che scopre come il suo tumore sia in realtà un parassita alieno che gli donerà poteri paranormali, in modo da poter combattere un'altra entità maligna che minaccerà la Terra.

Già nel 2014 si parlò di un adattamento di Malignant Man, con Brad Peyton alla regia. La Thomas ha esordito al cinema nel 2012 con Electrick Children, film liberamente ispirato a Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini.

