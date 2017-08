Box Office Usa, Wonder Woman vola oltre i 400 milioni casalinghi

Di Federico Boni martedì 8 agosto 2017

Wonder Woman regina dell'estate 2017.

La Regina dell'Universo DC. Wonder Woman ha abbattuto il muro dei 400 milioni di dollari casalinghi, 794 in tutto il mondo, diventando ancor di più primatista assoluta di questa deludente estate americana. Si tratta del 3° maggior incasso americano della Storia Warner dietro The Dark Knight e The Dark Knight Rises.

In ambito Dc Universe, invece, Gal Godot ha messo in fila tutti: Batman v Superman: Dawn of Justice (330 milioni), Suicide Squad (325) e Man of Steel (291). Wonder Woman è rimasto nella Top10 a stelle e strisce per nove settimane. Festa grande in casa Warner, con Patty Jenkins regista dal maggiore incasso worldwide di sempre.

Wonder Woman 2, c'è una data d'uscita Natale 2019 con Wonder Woman 2 al cinema.

Rumor alla mano, lo studios starebbe seriamente pensando ad una ricca campagna promozionale per gli Oscar 2018, sognando Wonder Woman in casa Academy. Nell'attesa, Wonder Woman 2 uscirà il 13 dicembre 2019.