A Ciambra: nuova clip del film di Jonas Carpignano

A Ciambra: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Jonas Carpignano nei cinema italiani dal 31 agosto 2017.

Disponibile una nuova clip di A Ciambra, il film di Jonas Carpignano in arrivo nelle sale italiane con Academy Two il prossimo 31 agosto.

La nuova clip presenta Pio Amato, il giovane rom protagonista del film. E' stato l'incontro con Pio a spingere il regista Jonas Carpignano a mettere la famiglia Amato al centro del film.

Pio ha, come dicono i miei amici a New Orleans, qualcosa. Qualsiasi cosa sia, Pio brilla di luce propria e l’ho percepito la seconda volta che l’ho incontrato. Avrei voluto fare un film nella Ciambra anche prima di incontrare Pio, prima che iniziassimo a girare Mediterranea. Sono arrivato alla Ciambra con un’idea primordiale di storia. Quando ho incontrato Pio, ho modificato la storia inserendo lui e la sua famiglia. Gli elementi biografici della famiglia Amato hanno finito per modificare e cambiare la storia allo stesso modo in cui la storia di Koudous Seihon ha influenzato Mediterranea. In entrambi i casi, dopo aver incontrato i veri protagonisti, ho cercato di rendere il film più simile possibile alle loro vicende, conservando una traccia della struttura drammaturgica. Nel caso di A CIAMBRA, il corto, ero interessato a raccontare la storia dei due fratelli. Dall’inverno del 2013 ho frequentato abitualmente la Ciambra per scegliere gli attori del film e la prima persona che ho scelto era il fratello più grande di Pio. Era così riluttante che uno dei produttori ha provato a convincermi a cercare qualcun altro. Non vedevo nessun altro adatto per il ruolo, gli sono stato dietro per mesi. Dopo circa una settimana dal mio arrivo alla Ciambra ho iniziato a far amicizia con Pio, e dopo la diffidenza iniziale era chiaro ad entrambi che il nostro sarebbe diventato un rapporto davvero speciale. È difficile spiegare come è accaduto. Per molti versi il rapporto tra Pio e Ayiva nel film è una combinazione del rapporto che Pio ha con Koudous e del rapporto che ha con me. La prima conferma di questo rapporto è stato che Pio mi ha aiutato a convincere il fratello a partecipare al film.





A Ciambra: prima clip del film di Jonas Carpignano

Academy Two ha reso disponibile una prima clip di A Ciambra, il secondo lungometraggio di Jonas Carpignano coprodotto da Martin Scorsese e in arrivo nei cinema italiani il 31 agosto. Il film arriva nelle sale italiane dopo aver trionfato all'ultimo Festival di Cannes alla Quinzaine des Realisateurs, dove ha vinto il premio Europa Cinema Label e dopo essere stato selezionato nei giorni scorsi agli European Film Awards.

Il giovane regista italoamericano ha scelto come protagonisti del suo film il 14enne Pio Amato e la sua famiglia che fanno parte di una comunità rom che vive nei pressi di Gioia Tauro. Pio si sia rivelato in grado di interagire facilmente tra le varie realtà del luogo: gli italiani, i membri della comunità rom e gli immigrati africani.





Il 31 agosto Academy Two porta nei cinema italiani A Ciambra, il dramma diretto da Jonas Carpignano, prodotto da Martin Scorsese e interpretato da Pio Amato, Koudous Seihon, Iolanda Amato e Damiano Amato.

Entra così intimamente nel mondo dei suoi personaggi che hai la sensazione di vivere con loro. Martin Scorsese

Nella Ciambra, una piccola comunità rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità rom. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo.

Il regista Jonas Carpignano racconta il suo primo incontro con la famiglia Amato.

La prima volta che ho incontrato la famiglia Amato era il 2011, dopo che la mia Fiat Panda, con tutte le mie apparecchiature cinematografiche, era stata rubata. Eravamo a Gioia Tauro per girare A Chjana (il cortometraggio da cui poi sarebbe nato Mediterranea). A Gioia Tauro quando una macchina sparisce, la prima cosa da fare è “chiedere agli zingari”. Ed è stata la prima volta che ho visto la Ciambra. Mi sono innamorato immediatamente dell’energia di quel posto. Ogni volta che racconto questa storia, Pio dice di ricordarsi di avermi visto ma di non avermi notato, ma anche io non feci attenzione a lui, c’erano troppe cose da fare. Dovemmo aspettare tre giorni per riavere la macchina perché il nonno di Pio (che ha ispirato il personaggio di Nonno Emiliano) era appena morto e loro non potevano contrattare il riscatto per la macchina prima dei funerali. La processione durante il rito funebre mi impressionò talmente tanto che cinque anni dopo la riproposi nel film. Tutta questa vicenda ebbe un tale impatto su di me che di lì a poco iniziai la stesura della versione breve di A CIAMBRA. È difficile definire genericamente la condizione dei rom nella società italiana, e non ho lo spazio qui per spiegare la complessità della loro situazione in Italia o in Europa. Ci sono quelli che hanno raggiunto le vette della criminalità organizzata, come i Casamonica a Roma; o gli operai che lavorano a giornata e che non si distinguono dagli altri italiani; o i nomadi che vivono in squallidi campi creati dallo stato nelle periferie delle più grandi città italiane; e posso fare anche altri esempi. Quello che è importante nel film è il ruolo che i rom della Ciambra svolgono a Gioia Tauro e la loro relazione con i nuovi immigrati africani arrivati nel Sud Italia. Penso che partendo da questo esempio, possiamo parlare di una condizione più universale, l’obiettivo del film non è mai stato fare luce su articolate questioni sociologiche. Sono interessato a Pio e Ayiya e penso che il film racconti in maniera articolata la loro relazione, punti di forza e limiti.

