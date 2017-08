Woody Allen, Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez per il nuovo film

Di Federico Boni mercoledì 9 agosto 2017

Woody Allen subito al lavoro con un nuovo film, ancora una volta distribuito da Amazon.

Come vuole tradizione ancora senza titolo e dalla trama ovviamente sconosciuta, il nuovo film di Woody Allen si è quest'oggi arricchito con nomi particolarmente promettenti. Ovvero Timothée Chalamet, lanciatissimo dopo il boom festivaliero di Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino, Elle Fanning e Selena Gomez, anni fa apprezzata in Spring Breakers.

A distribuire la pellicola sarà Amazon Studios, con cui Allen ha collaborato lo scorso anno attraverso la sua prima (e ad oggi unica) serie tv, Crisis in Six Scenes. Amazon rilascerà anche l'ultimo film di Allen ancora inedito, Wonder Wheel, interpretato da James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake e Kate Winslet. La pellicola sbarcherà al cinema il 1° dicembre, per poi farsi vedere in esclusiva su Amazon Prime.

Tutto tace, ovviamente, sul prossimo progetto che vedrà i tre giovanissimi attori in primo piano. Se la Fanning è appena uscita in sala con l'Inganno di Sofia Coppola, Chalamet si era fatto vedere in Interstellar di Christopher Nolan, mentre a breve tornerà al cinema con Hostiles, al fianco di Christian Bale e Rosamund Pike.

Infaticabile, questo sarà il 19esimo film di Allen dal 2000 ad oggi. Woody, 4 volte premio Oscar, ha 81 anni.

Fonte: Comingsoon.net