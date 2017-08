Hellboy, Milla Jovovich sarà la Regina di Sangue del reboot

Di Federico Boni mercoledì 9 agosto 2017

Hellboy, Milla Jovovich per il reboot.

Ancora novità di casting in casa Hellboy: Rise of the Blood Queen, atteso e temuto reboot che a detta di Deadline vedrà Milla Jovovich nella temibile Regina di Sangue del titolo. Nimue il suo nome, personaggio di era arthuriana che Hellboy proverà a sconfiggere grazie ad un esercito di cavalieri morti. Impresa riuscita, se non fosse che Nimue trascinerà con sè all'inferno il diavolo rosso.

Nei panni di Hellboy che furono di Ron Perlman troveremo David Harbor di Stranger Things, con Ian McShane in quelli del suo padre adottivo Trevor Bruttenholm (aka Professor Broom). Neil Marshall dirigerà la pellicola da uno script di Andrew Cosby (Eureka), Christopher Golden e Mike Mignola, padre del fumetto. Larry Gordon e Lloyd Levin produrranno il tutto insieme a Mike Richardson di Dark Horse Entertainment.

Hellboy: Rise of the Blood Queen, ruolo chiave per Ian McShane Ian McShane sarà il Professor Broom, padre adottivo del 'diavolo rosso', in Hellboy: Rise of the Blood Queen.

Nel 2004 fu Guillermo Del Toro a portare in sala Hellboy, con 100 milioni di dollari d'incasso, nel 2008 seguito da Hellboy II, riuscito ad incassarne 160.

Fonte: Comingsoon.net