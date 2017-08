Animali fantastici e dove trovarli: l'action figure di Newt Scamander

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 agosto 2017

Star Ace Toys annuncia una nuova action-doll di Newt Scamander dal film "Animali fantastici e dove trovarli".

Animali fantastici e dove trovarli ha regalato un nuovo immaginario fantasy ai fan di Harry Potter dopo la conclusione della saga originale. Questo spin-off scritto dalla scrittrice JK Rowling, al suo debutto come sceneggiatrice, ha visto tornare dietro la macchina da presa David Yates già regista di quattro film della saga di Harry Potter, da "L'Ordine della Fenice" a "I Doni della Morte".

Animali fantastici e dove trovarli è ambientato nel 1926 e segue il magizoologo Newt Scamander (il Premio Oscar Eddie Redmayne) che ha appena completato un'escursione globale per trovare e documentare una straordinaria serie di creature magiche. Arrivando a New York per una breve sosta incontra un No-Mag (nome americano per Babbano) chiamato Jacob che contribuisce, per un involontario scambio di valige, a liberare per la città alcune creature magiche custodite da Newt che potrebbero complicare un conflitto in crescendo tra il mondo della magia e quello dei No-Mag.

Star Ace Toys ha annunciato il pre-ordine di una nuova action-doll in scala 1/6 di Newt Scamander (32 cm in altezza per oltre 30 punti di articolazioni). La figure è completa di un abito in tessuto (camicia bianca, cravattino, pantaloni marroni, maglia, gilet marrone scuro, cappotto blu, sciarpa con i colori del Tassorosso, calzini neri e scarpe nere).

Per quanto riguarda gli accessori inclusi, troviamo un set di mani intercambiabili, la bacchetta magica di Newt, la valigia di Newt che si apre per permettere alle sue creature magiche di sbirciare fuori e figures di alcune creature magiche: Asticello, Snaso a figura intera, Snaso a figura parziale per farlo sbirciare dalla valigia Newt, testa di un Demiguise per farlo sbirciare fuori dalla valigia di Newt e un Uovo di Occamy.