Avatar 2, 3, 4 e 5: Stephen Lang villain principale

Un unico gigantesco villain per tutti e 4 i sequel di Avatar. James Cameron ha annunciato la centralità di Stephen Lang, ovvero del colonnello Quartich, nel futuro del franchise. Ma come, il guerrafondaio Lang non l'avevamo lasciato gravemente ferito al termine del primo capitolo?

'La cosa interessante dei sequel di Avatar è che ruotano attorno praticamente agli stessi personaggi. Ci sono nuovi personaggi e un sacco di nuove creature e ambientazioni, ma prenderò personaggi già conosciuti per metterli in luoghi sconosciuti, in modo da condurli verso un viaggio più grande. Non introdurrò nuovi personaggi in ogni film, non ci sarà un nuovo cattivo ad ogni occasione, avremo sempre lo stesso, lo stesso figlio di puttana per tutti e quattro i film. Lang è così bravo e farà solo il meglio'.