Stasera in tv: "Soap Opera" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 10 agosto 2017

Canale 5 stasera propone "Soap opera", film commedia del 2014 diretto da Alessandro Genovesi e interpretato da Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Ricky Memphis e Diego Abatantuono.





Cast e personaggi

Fabio De Luigi: Francesco Rossini

Ricky Memphis: Paolo Bonetti

Cristiana Capotondi: Anna Roselli

Alessandro Genovesi: Pietro

Chiara Francini: Alice

Diego Abatantuono: Carabiniere Gaetano Cavallo

Franz: Mario

Ale: Gianni

Elisa Sednaoui: Francesca

Caterina Guzzanti: Patrizia

Astrid Meloni: Elena

Alberto Farina: Cameriere





Trama e colonna sonora

In una palazzina di una non meglio precisata città italiana, mentre la neve imbianca la città, si intrecciano le vicende di un gruppo di strampalati inquilini, un micro cosmo di personaggi unici e surreali. Gianni e Mario (Ale e Franz) sono fratelli e vivono insieme; Mario è su una sedia a rotelle, e i due dividono la casa da quando Gianni lo ha investito per errore anni prima. Francesco (Fabio De Luigi) è single e ha una vita sessuale piuttosto vivace, pur essendo ancora innamorato di Anna (Cristiana Capotondi), sua ex, che nel frattempo, a pochi mesi dalla loro separazione, è già rimasta incinta di un altro uomo. Paolo (Ricky Memphis) aspetta un figlio da Elena e proprio in questa circostanza emergono in lui forti dubbi riguardo i propri orientamenti sessuali. Alice (Chiara Francini), vicina di casa, è bella e fa l’attrice in una soap opera televisiva di successo. Ha una propensione per le avventure amorose, preferibilmente con gli uomini in divisa, ai quali proprio non riesce a resistere. Dopo l’ennesimo incontro con l’amante di una sera, Patrizia (Caterina Guzzanti), Francesco accoglie in casa l’amico Paolo in piena crisi di identità. La vita del condominio viene però interrotta da uno sparo nella notte. Si scoprirà che si trattava del suicidio di Pietro, dirimpettaio di Francesco. Il giorno successivo alla porta di Francesco si presenterà la bellissima ed enigmatica Francesca (Elisa Sednaoui), ex fidanzata del suicida, che troverà in Francesco un supporto emotivo e forse sentimentale, scatenando la gelosia di Anna. Sarà con l’arrivo del Maresciallo dei Carabinieri Gaetano Cavallo (Diego Abatantuono) e dopo un esilarante interrogatorio, che si scateneranno una serie di rocamboleschi eventi e rivelazioni, che porteranno il nostro gruppo di inconsapevoli protagonisti di nuovo tutti insieme la sera di Capodanno, a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, tra amori ritrovati, nuove nascite e nuovi inizi. E fuori la neve continua a cadere...

Soap Opera: Recensione Fabio De Luigi, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi, Diego Abatantuono e Chiara Francini inaugurano il Festival di Roma con Soap Opera





Note di regia

Come è nata l’idea del film?

Sono partito da un copione che avevo scritto per il teatro che non ho potuto più mettere in scena: l’ho modificato attraverso il tempo, fino a quando non è diventato un film. Quella attuale è senza dubbio la sua forma migliore: si tratta di un progetto impegnativo e costoso sia per il cinema che per il teatro, che era stato acquistato qualche anno fa dal produttore Maurizio Totti per la Colorado Film. È anche un progetto ambizioso. Abbiamo interamente ricostruito l’interno dei vari appartamenti nel teatro 8 di Cinecittà, e gli esterni, con le opportune modifiche, sono stati ricavati sulla scenografia della strada d’epoca che fece da sfondo prima a "Concorrenza Sleale" di Scola e poi a "Gangs of New York" di Scorsese.

Che cosa ti stava a cuore raccontare?

Il film mescola almeno tre generi consolidati: la commedia, il melò e il noir (perché c’è un’indagine da seguire). Mi interessava creare un mondo a parte, proiettare lo spettatore nel mondo della creatività e dell’immaginazione.

Che cosa ti ha guidato nella scelta degli interpreti?

Ho coinvolto soprattutto quelli che sono un po’ i miei attori di sempre: provengo dal teatro e mi piace molto fare compagnia. Avere una “compagnia” ti permette di conoscere gli attori con cui lavori, e coinvolgerli fin dalla fase di sceneggiatura. Per me è stato naturale contare su quelli con cui avevo un’intesa consolidata: mentre scrivevo la sceneggiatura, già immaginavo i diversi personaggi coi volti degli attori che li avrebbero interpretati! Ogni carattere è stato pensato e scritto giocando molto sulle caratteristiche degli interpreti che desideravo.

Che tipo di commedia è "Soap Opera"?

La nostra è una commedia piuttosto anomala perché, anziché prendere spunto dalla vita vera, inserisce una serie di star all’interno di un mondo stralunato e bizzarro, inventato e non reale: è una scelta che mi sembrava interessante sia per il pubblico sia per gli attori, che hanno potuto così confrontarsi con uno stile di recitazione e con un genere di film in cui non capita spesso di imbattersi.





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andrea Farri (Smetto quando voglio, Latin Lover, L'abbiamo fatta grossa, Veloce come il vento, Zeta).



TRACK LISTINGS

1. Soap Opera

2. L'appartamento

3. MRS. or Mistress

4. Porsche 912

5. La francese

6. Il gatto Arturo