Al cinema dal 10 Agosto: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 10 agosto 2017

Arrivano in sala il fantasy "La Torre Nera", la comedy per famiglie "Diario di una schiappa 4" e il thriller "Monolith".

- La Torre Nera (USA 2017 - Fantastico / Azione - Durata 95 minuti) di Nikolaj Arcel con Idris Elba, Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Claudia Kim, Jackie Earle Haley. Trama: Ci sono altri mondi oltre a questo. Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero. TRAILER ITALIANO

- Diario di una Schiappa: Portatemi a Casa! (USA 2017 - Commedia - Durata 91 minuti) di David Bowers con Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Jason Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos. Trama: Posti nuovi, facce nuove, guai nuovi... ma il nuovo giustiziere mascherato è sempre lui! Il film infatti, racconta il viaggio della famiglia Heffley per partecipare alla festa del 90° compleanno di Meemaw devia in modo esilarante, quando Greg decide di andare ad una convention sui videogiochi!. TRAILER ITALIANO

- Monolith (Italia / USA 2017 - Thriller - Durata 83 minuti) di Ivan Silvestrini con Katrina Bowden, Brandon W. Jones, Justine Wachsberger, Damon Dayoub. Trama: Sandra viaggia con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna. Durante una sosta imprevista, nel mezzo della notte e in pieno deserto, il bimbo aziona involontariamente i comandi di Monolith chiudendola ermeticamente mentre la madre è fuori dall’auto. Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio. [Al cinema dal 12 agosto] TRAILER ITALIANO