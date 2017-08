La Torre Nera: le action figures ufficiali del film

Di Pietro Ferraro giovedì 10 agosto 2017

Le action figures ufficiali del film "La Torre Nera" targate Diamond Select.

Oggi 10 agosto debutta nei cinema italiani La Torre Nera, adattamento della saga fantasy di Stephen King che vede protagonsiti Idris Elba nei panni del Pistolero e Matthew McConaughey in quelli dell'Uomo in Nero.

Ricordiamo che non stiamo parlando di un adattamento diretto dei romanzi di Stephen King, ma bensì di un sequel del romanzo finale della saga, naturalmente con all'interno elementi di base per renderlo metabolizzabile anche ad un pubblico di non-lettori. Nel film seguiamo l'ultimo Pistolero, Roland Deschain, che è bloccato in una battaglia eterna contro l’Uomo in Nero. Roland è determinato a impedirgli di far cadere la Torre Nera, che tiene insieme l'universo. Con il destino del multiverso in gioco, il bene e il male scenderanno in campo per una battaglia epica che risolverà questo conflitto una volta per tutte.

Diamond Select ha realizzato le action figures ufficiali del film disponibili anche in versione deluxe (con inclusi singoli diorami tema). Scolpiti da Gentle Giant Studios le figures alte circa 25 cm sono basate su scansioni reali degli attori e quindi di alta qualità e ricchi di dettagli.

Le figures de La Torre Nera sono disponibili su AMAZON.