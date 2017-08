The Secret diventa film con Katie Holmes protagonista

Di Federico Boni giovedì 10 agosto 2017

The Secret di Rhonda Byrne si fa lungometraggio cinematografico.

Katie Holmes sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico di The Secret, best seller di Rhonda Byrne. A dirigere la pellicola Andy Tennant (Hitch, Sweet Home Alabama), con Covert Media in produzione. Ad occuparsi dell'adattamento Bekah Brunstetter, sceneggiatore della serie NBC This Is Us.

In Italia edito da Macro Edizioni, The Secret ha venduto oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo dal 2006 ad oggi, con traduzione in 50 lingue diverse e una tenuta tra i best seller del Ney York Times di 190 settimane.

"The Secret" contiene la saggezza dei maestri del mondo moderno, uomini e donne che l'hanno usato per procurarsi ricchezza, salute e felicità. Mettendo in pratica la conoscenza del Segreto portano alla luce storie ammirevoli che riguardano la sconfitta della malattia, l'acquisizione di ingenti ricchezze, il superamento di ostacoli e il conseguimento di obiettivi da molti ritenuti irraggiungibili.

Fonte: Comingsoon.net