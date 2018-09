Avengers 4: terminate le riprese per Chris Hemsworth e Tessa Thompson

Di Federico Boni lunedì 24 settembre 2018

Avengers 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film con supereroi di Marvel Studios in uscita nei cinema americani il 24 aprile 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Chris Hemsworth e Tessa Thompson hanno lasciato Atlanta dopo che Hemsworth ha terminato di girare le sue scene in Avengers 4. Ci sono ancora otto mesi prima che Marvel Studios concluda il percorso di 22 film inziato con Iron Man nel 2008 e ci si aspetta che Thor interpreti un ruolo significativo nel secondo scontro degli Avengers contro Thanos nel sequel ancora senza titolo. Hemsworth è arrivato ad Atlanta un paio di giorni fa con Thompson al seguito. La presenza dell'attrice ha ulteriormente alimentato le voci che Valchiria apparirà in "Avengers 4".

Hemsworth ha recentemente pubblicato un video su Instagram in cui rivela che ha concluso la sua parte di riprese in Avengers 4 e che sta tornando in Europa per continuare le riprese dello spinoff Men in Black di Sony.

Ricordiamo che la Valchiria di Tessa Thompson è diventata il leader provvisorio degli Asgardiani sopravvissuti mentre Thor è andato in missione per battagliare contro Thanos in Avengers: Infinity War, quindi è probabile che il coinvolgimento di Valchiria in "Avengers 4" abbia qualcosa a che fare con il Dio del Tuono.

Avengers 4: nuove foto dal set con Robert Downey Jr. Gwyneth Paltrow e Chris Evans

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese aggiuntive in corso in quel di Atalanta per Avengers 4 dei fratelli Russo. Su Instagram e Twitter sono trapelate nuove foto dal set condivise dal cast. Dopo Jeremy Renner che ha recentemente ha mostrato sui social media il suo taglio di capelli per Occhio di Falco, ora è il turno dei suoi colleghi. L'attrice neozelandese Karen Gillan ha condiviso uno screenshot della sua sveglia, mentre si prepara a passare attraverso l'estenuante processo di trucco che la trasformerà in Nebula. A Gillian si sono aggiunti Chris Evans, Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr..

Gwyneth Paltrow ha pubblicato un selfie nei panni di Pepper Potts accanto a Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark. Paltrow ha già rivelato che la coppia si sposerà e avranno un figlio, quindi le cose saranno radicalmente diverse per Tony Stark in "Avengers 4". L'attrice ha scattato la foto mentre i due stavano pranzando sul set e l'hanno sottotitolata con l'hashtag "pepperony".

Chris Evans è stato uno dei primi attori ad essere avvistato sul set di "Avengers 4" per le riprese, insieme a Paul Rudd e Scarlett Johansson. Da allora l'attore ha pubblicato un video e una foto con il suo cane Dodger.

Le teorie dei fan sul viaggio nel tempo e l'uso del Regno Quantico in "Avengers 4" sono state sollevate numerose volte e sono state alimentate dalle foto trapelate dal set. Abbiamo visto un Tony Stark più anziano interagire con Steve Rogers nel suo vecchio costume di Captain America dal primo film degli Avengers e Mark Ruffalo in un tuta da motion-capture di Hulk durante la Battaglia di New York. Presente nelle foto trapelate anche lo Scott Lang di Paul Rudd, che non era presente durante l'epica battaglia.

Gli sceneggiatori di "Infinity War" e "Avengers 4", Stephen McFeely e Christopher Markus, hanno detto in passato che i fan dell'UCM saranno scioccati e sorpresi da ciò che vedranno sullo schermo, dichiarando anche che nessuno sarà in grado di indovinare cosa accadrà nel film. "Avengers 4" arriva nei cinema il 24 aprile 2019.

Avengers 4: concept art e nuove foto dal set

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili nuove foto dal set delle riprese aggiuntive che fratelli Russo e lo studio hanno deciso di realizzare per Avengers 4, foto che vi proponiamo insieme ad una manciata di concept art che ritraggono alcuni degli eroi sopravvissuti all'apocalittico schiocco di dita di Thanos.

Nei "concept" l'eroe che probabilmente si distingue maggiormente è Hulk, che ora ha il suo costume da supereroe. Fino ad ora, Hulk era stato visto soprattutto indossare solo un paio di pantaloncini elastici, quindi questo è certamente un cambiamento per il gigante verde. In Avengers: Infinity War, Hulk è stato brutalmente battuto da Thanos nell'incipit ambientato nello spazio, uno scontro che ha portato Hulk a rifiutare di trasformarsi per il resto del film, costringendo Bruce Banner a combattere l'epocale battaglia di Wakanda con l'armatura Hulkbuster di Tony Stark.

Nelle illustrazioni Captain America ha abbandonato il look barbuto e vissuto da Nomad e ora indossa il suo costume con qualche modifica. Le illustrazioni includono anche Iron Man, Thor e Rocket Raccoon che non sono molto diversi da come li abbiamo visti in "Avengers: Infinity War". Thor brandisce ancora la sua nuova arma, Stormbreaker, e Tony Stark indossa ancora la nuova nuova armatura "nanotech".

Per quanto riguarda le foto dal set, Paul Rudd, Scarlett Johansson e Chris Evans sono stati avvistati sul set ad Atlanta, con Johansson ed Evans che sfoggiano nuovi look. Mark Ruffalo ha rivelato che le riprese di "Avengers 4" sarebbero state molto più impegnative del semplice fare ritocchi leggeri qua e là. Vale la pena notare che dal momento che Paul Rudd è sul set, probabilmente significa che Scott Lang è stato in grado di sfuggire al Regno Quantico, che è dove l'abbiamo visto l'ultima volta in Ant-Man and The Wasp. Rudd sembra incontrare Scarlett Johansson e Chris Evans in un ristorante che è stato chiuso per le riprese. Nelle foto c'è anche un attore abbigliato per la motion capture, ma non è chiaro chi o cosa stia interpretando.

Oltre al ritorno di Scott Lang, latitante in "Infinity War", anche Jeremy Renner ha confermato il suo ritorno sul campo di battaglia postando una sua foto su instagram in cui sfoggia il nuovo taglio di capelli di "Occhio di Falco", insieme a una didascalia che recita: "Sto coprendo le spalle ai miei buoni amici". Alcune foto del set hanno confermato che Clint Barton diventerà "Ronin" in "Avengers 4". Il film arriverà nelle sale il 24 aprile 2019.

Avengers 4: nuovo video dal set del sequel Marvel

Aggiornamento di Pietro Ferraro

ATTENZIONE!!! L'articolo include potenzialI SPOILER sul film "Avengers 4"

E' trapelato online un nuovo video dal set di Avengers 4. Il video arriva dopo alcune immagini "dietro le quinte" di Captain America, Hulk, Tony Stark e Scott Lang alias Ant-Man che hanno dato corpo alle voci di un potenziale ritorno in "Avengers 4" alla "Battaglia di New York" del primo film degli Avengers.

Le immagini precedenti della scena di "Avengers 4" presentavano quello che sembrava un costume di Ant-Man aggiornato, Hulk, Tony Stark in una divisa simile a quelle dello S.H.I.E.L.D. e Captain America nella sua armatura originale del primo film degli Avengers. Il nuovo video è ripreso dall'alto e possiamo chiaramente vedere Cap con Scott Lang e Hulk. Il video mostra anche il dispositivo circolare che tutti i 4 personaggi sono stati visti indossare nelle precedenti immagini, ma questa volta appare solo quello su Lang a causa dell'angolazione di ripresa del video.

Il ritorno alla "Battaglia di New York" ha sollevato alcune teorie per la trama di "Avengers 4", ma finora il Regno Quantico di Ant-Man 2 sembra essere la più probabile. Il primo suggerimento è che tutti e quattro gli eroi indossano i suddetti dispositivi circolari ai polsi, che si dice siano la tecnologia che Hank Pym ha creato per viaggiare attraverso il Regno Quantico. Il viaggio nel tempo è una possibilità ma potrebbe anche trattarsi di un'altra dimensione. Ma la vera domanda è perché vediamo Cap nella sua versione originale della Fase 1?

Alcune delle teorie di "Avengers 4" potranno avere più elementi quando "Ant-Man 2" arriverà nei cinema ad agosto, con l'esplorazione del Regno Quantico alla ricerca di Janet van Dyne. E' stato inoltre confermato in interviste e dichiarazioni varie che "Ant-Man 2" avrà un ruolo significativo nell'introdurre la trama di "Avengers 4" e che anche Captain Marvel avrà qualcosa a che fare con il Regno Quantico.

Altri indizi su "Avengers 4" sono arrivatio dagli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely che hanno detto che i fan dell'Universo Cinematografico Marvel non hanno idea di cosa li aspetta, e da Chris Hemsworth alias Thor che ha promesso che "Avengers 4" sarà molto più scioccante di "Infinity War".

Avengers 4: svelato logo ufficiale del sequel Marvel

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Nuove foto dal set trapelate su Instagram svelano un potenziale logo ufficiale di Avengers 4, il logo presenta un colore viola alla "Occhio di falco", il personaggio di Jeremy Renner che ricordiamo non è apparso in Avengers: Infinity War, ma pare avrà un ruolo importante in Avengers 4.

Un addetto al controllo luci di Marvel Studios potrebbe aver svelato il logo ufficiale di #Avengers4 (ancora non conosciamo il titolo).

Per quanto riguarda il titolo ufficiale,il capo di Marvel Studios, Kevin Feige, ha escluso "Infinity Gauntlet" come titolo ufficiale di Avengers 4. Queste nuove immagini arrivano dal sito The Geek Power che ha condiviso queste immagini con il logo su Instagram, anche se non è noto se questo è il logo ufficiale finale o solo un logo temporaneo creato per le persone che lavorano al film.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla trama di Avengers 4, ma si vocifera che il viaggio nel tempo avrà un ruolo cruciale nella storia, mentre i rimanenti Avengers tentano porre rimedio alla distruzione che Thanos ha portato con un singolo schiocco delle sue dita. Sappiamo che Clint Barton è sopravvissuto al fatale schiocco e a differenza di alcuni suoi colleghi è stato risparmiato dal dissolversi in polvere,

"Infinity War" ha rivelato che Occhio di Falco era stato posto agli arresti domiciliari dopo gli eventi di "Civil War", proprio come Ant-Man. Barton è cosi tornato a vivere in fattoria con moglie e figli. Si ipotizza che la famiglia di Occhio di Falco potrebbe essere svanita dopo lo schiocco di Thanos, e che Clint tornerà in campo in cerca di vendetta. Avengers 4 sarà nelle sale il 3 maggio 2019.

Avengers 4: prima sinossi ufficiale del sequel Marvel

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Trapelata online un prima sinossi ufficiale di The Avengers 4 (titolo non ufficiale) che preannuncia ulteriori "sacrifici" da parte dei nostri eroi per preservare la realtà stessa.

Avengers 4 fungerà da finale per gli attuali supereroi Marvel "Avengers 4" fungerà da spartiacque per l'Universo Cinematografico Marvel, cosa ci sarà dopo?

Avengers: Infinity War è terminato con un ecatombe di supereroi e un Thanos trionfante nel suo folle obiettivo di "riequilibrare l'universo". Con il solo schiocco delle dita, il "Titano Pazzo" ha cancellato metà dell'universo. Marvel Studios dopo l'uscita del film ha continuato ha mantenere il massimo riserbo sulla trama e sul titolo ufficiale, che non è stato ancora rivelato poiché rivelatorio rispetto agli eventi di Avengers 4.

A meno di un anno dall'uscita di Avengers 4, previsto nei cinema per il 3 maggio 2019, l'utente Twitter Rochi Shion ha riportato una sinossi ufficiale del film presa dall'ultimo numero della rivista Licensing Magazine.

Il culmine di 22 film interconnessi, la quarta puntata della saga degli Avengers attirerà il pubblico per testimoniare il punto di svolta di questo epico viaggio. I nostri amati eroi capiranno veramente quanto sia fragile questa realtà e i sacrifici che devono essere fatti per preservarla.

Anche se "Infinity War" si è concluso con la vittoria di Thanos è chiaro che Avengers 4 porrà rimedio a molti degli eventi e delle dipartite mostrate, come quelle di personaggi di punta come Spider-Man, Black Panther e Doctor Strange.

In fatto di "sacrifici" gli eroi dell'Universo Cinematografico Marvel hanno dato un grande esempio con "Infinity War" che si è concluso con una manciata di sopravvissuti che hanno incluso Thor, Tony Stark, Steve Rogers e Bruce Banner, in pratica un dio, un super-soldato e due scienziati che saranno la chiave per il destino di quella parte dell'universo svanito nel nulla.

The Avengers 4: foto e video dal set con Thor, Hawkeye, Loki e Tony Stark

Articolo pubblicato il 4 novembre 2017 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese in pieno corso ad Atlanta per The Avengers 4, e cominciamo con il proporvi le prime immagini provenienti dal set con foto e video che mostrano tra gli altri il potente Thor (Chris Hemsworth). Il Dio del Tuono ha recuperato la sua chioma fluente dopo gli eventi del memorabile e spassoso Thor: Ragnarok, dove alla divinità asgardiana , costretto a combattere in un torneo di gladiatori, viene rasata la testa. L'attore è stato visto sul set accanto a Robert Downey Jr., che indossa una t-shirt dei "Black Sabbath" che potreste trovare familiare (ci riferiamo alla scena del pestaggio di Loki da parte di Hulk in The Avengers) e che potrebbe indicare che la produzione sta riprendendo una scena di flashback di qualche tipo, oppure che quella nelle immagini è solo una delle t-shirt preferite di Tony Stark.

Avengers: Infinity War - riprese concluse e primo poster di Thanos dal D23 Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2018.

Le immagini includono anche scatti di Loki (Tom Hiddleston) imbavagliato in stile Hannibal Lecter e di Jeremy Renner che torna nei panni di Hawkeye / Occhio di Falco con indosso un nuovo costume e fornito di un nuovo taglio di capelli. Le foto non lo mostrano in azione, ma il nuovo costume di Hawkeye sembra accennare ad un Clint Barton "vigilante" che potrebbe seguire gli eventi narrati nella serie a fumetti "Ronin" creata da Brian Michael Bendis e Joe Quesada. Vari personaggi hanno utilizzato l'alias "Ronin" e Hawkeye è stato il secondo a farlo nel mondo dei Marvel Comics. Nei fumetti Clint Barton diventa Ronin dopo essersi unito ai Nuovi vendicatori a seguito degli eventi di "Civil War". Anche se la storia del fumetto "Civil War" ha subito cambiamenti sostanziali per aderire all'Universo Cinematografico Marvel, Avengers 4 avviene proprio dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il che rafforza la tesi di un potenziale accenno al fumetto "Ronin".

Tornando al Loki imbavagliato è possibile che scena sia ambientata su una sorta di struttura dello S.H.I.E.L.D. poiché ci sono altre foto che mostrano Robert Downey Jr. che indossa una divisa tattica di tipo S.W.A.T., con il logo S.H.I.E.L.D. che può essere visto sul suo braccio.

Lo studio ha confermato che Spider-Man: Homecoming 2, che arriverà nelle sale pochi mesi dopo The Avengers 4, per l'estate 2019, sarà il primo film della "Fase 4" e che sarà probabilmente seguito da Guardiani della Galassia 3 nel 2020. Naturalmente tutti questi film saranno preceduti da Avengers: Infinity War nei cinema dal 4 maggio 2018.







The Avengers 4, riprese iniziate

Articolo pubblicato il 10 agosto 2017

Anthony e Joe Russo hanno annunciato sui social il via alle riprese di The Avengers 4, atteso in sala per il 3 maggio del 2019. Un anno prima, il 4 maggio 2018, uscirà al cinema Marvel's Avengers: Infinity War. Sconosciuto, per ora, il titolo del 4° capitolo del franchise.

Confermati sul set tutti i protagonisti, ovvero Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin e Paul Rudd.

3° e 4° capitolo che vedranno gli Avengers unirsi ai Guardiani della Galassia per battere Thanos. Anthony e Joe Russo, che hanno diretto i due ultimi capitoli di Captain America, sono al lavoro su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely.