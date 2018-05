The Avengers 4: prima sinossi ufficiale del sequel Marvel

Di Federico Boni mercoledì 23 maggio 2018

The Avengers 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film con supereroi di Marvel Studios in uscita nei cinema americani il 3 maggio 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Trapelata online un prima sinossi ufficiale di The Avengers 4 (titolo non ufficiale) che preannuncia ulteriori "sacrifici" da parte dei nostri eroi per preservare la realtà stessa.

Avengers: Infinity War è terminato con un ecatombe di supereroi e un Thanos trionfante nel suo folle obiettivo di "riequilibrare l'universo". Con il solo schiocco delle dita, il "Titano Pazzo" ha cancellato metà dell'universo. Marvel Studios dopo l'uscita del film ha continuato ha mantenere il massimo riserbo sulla trama e sul titolo ufficiale, che non è stato ancora rivelato poiché rivelatorio rispetto agli eventi di Avengers 4.

A meno di un anno dall'uscita di Avengers 4, previsto nei cinema per il 3 maggio 2019, l'utente Twitter Rochi Shion ha riportato una sinossi ufficiale del film presa dall'ultimo numero della rivista Licensing Magazine.

Il culmine di 22 film interconnessi, la quarta puntata della saga degli Avengers attirerà il pubblico per testimoniare il punto di svolta di questo epico viaggio. I nostri amati eroi capiranno veramente quanto sia fragile questa realtà e i sacrifici che devono essere fatti per preservarla.

Anche se "Infinity War" si è concluso con la vittoria di Thanos è chiaro che Avengers 4 porrà rimedio a molti degli eventi e delle dipartite mostrate, come quelle di personaggi di punta come Spider-Man, Black Panther e Doctor Strange.

In fatto di "sacrifici" gli eroi dell'Universo Cinematografico Marvel hanno dato un grande esempio con "Infinity War" che si è concluso con una manciata di sopravvissuti che hanno incluso Thor, Tony Stark, Steve Rogers e Bruce Banner, in pratica un dio, un super-soldato e due scienziati che saranno la chiave per il destino di quella parte dell'universo svanito nel nulla.

The Avengers 4: foto e video dal set con Thor, Hawkeye, Loki e Tony Stark

Articolo pubblicato il 4 novembre 2017 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese in pieno corso ad Atlanta per The Avengers 4, e cominciamo con il proporvi le prime immagini provenienti dal set con foto e video che mostrano tra gli altri il potente Thor (Chris Hemsworth). Il Dio del Tuono ha recuperato la sua chioma fluente dopo gli eventi del memorabile e spassoso Thor: Ragnarok, dove alla divinità asgardiana , costretto a combattere in un torneo di gladiatori, viene rasata la testa. L'attore è stato visto sul set accanto a Robert Downey Jr., che indossa una t-shirt dei "Black Sabbath" che potreste trovare familiare (ci riferiamo alla scena del pestaggio di Loki da parte di Hulk in The Avengers) e che potrebbe indicare che la produzione sta riprendendo una scena di flashback di qualche tipo, oppure che quella nelle immagini è solo una delle t-shirt preferite di Tony Stark.

Le immagini includono anche scatti di Loki (Tom Hiddleston) imbavagliato in stile Hannibal Lecter e di Jeremy Renner che torna nei panni di Hawkeye / Occhio di Falco con indosso un nuovo costume e fornito di un nuovo taglio di capelli. Le foto non lo mostrano in azione, ma il nuovo costume di Hawkeye sembra accennare ad un Clint Barton "vigilante" che potrebbe seguire gli eventi narrati nella serie a fumetti "Ronin" creata da Brian Michael Bendis e Joe Quesada. Vari personaggi hanno utilizzato l'alias "Ronin" e Hawkeye è stato il secondo a farlo nel mondo dei Marvel Comics. Nei fumetti Clint Barton diventa Ronin dopo essersi unito ai Nuovi vendicatori a seguito degli eventi di "Civil War". Anche se la storia del fumetto "Civil War" ha subito cambiamenti sostanziali per aderire all'Universo Cinematografico Marvel, Avengers 4 avviene proprio dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il che rafforza la tesi di un potenziale accenno al fumetto "Ronin".

Tornando al Loki imbavagliato è possibile che scena sia ambientata su una sorta di struttura dello S.H.I.E.L.D. poiché ci sono altre foto che mostrano Robert Downey Jr. che indossa una divisa tattica di tipo S.W.A.T., con il logo S.H.I.E.L.D. che può essere visto sul suo braccio.

Lo studio ha confermato che Spider-Man: Homecoming 2, che arriverà nelle sale pochi mesi dopo The Avengers 4, per l'estate 2019, sarà il primo film della "Fase 4" e che sarà probabilmente seguito da Guardiani della Galassia 3 nel 2020. Naturalmente tutti questi film saranno preceduti da Avengers: Infinity War nei cinema dal 4 maggio 2018.







The Avengers 4, riprese iniziate

Articolo pubblicato il 10 agosto 2017

Anthony e Joe Russo hanno annunciato sui social il via alle riprese di The Avengers 4, atteso in sala per il 3 maggio del 2019. Un anno prima, il 4 maggio 2018, uscirà al cinema Marvel's Avengers: Infinity War. Sconosciuto, per ora, il titolo del 4° capitolo del franchise.

Confermati sul set tutti i protagonisti, ovvero Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin e Paul Rudd.

3° e 4° capitolo che vedranno gli Avengers unirsi ai Guardiani della Galassia per battere Thanos. Anthony e Joe Russo, che hanno diretto i due ultimi capitoli di Captain America, sono al lavoro su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely.