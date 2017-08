The Avengers 4, riprese iniziate

Di Federico Boni giovedì 10 agosto 2017

Il sequel di Infinity War ha preso vita.

Anthony e Joe Russo hanno annunciato sui social il via alle riprese di The Avengers 4, atteso in sala per il 3 maggio del 2019. Un anno prima, il 4 maggio 2018, uscirà al cinema Marvel's Avengers: Infinity War. Sconosciuto, per ora, il titolo del 4° capitolo del franchise.

Confermati sul set tutti i protagonisti, ovvero Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scalett Johansson, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland, Josh Brolin e Paul Rudd.

Avengers: Infinity War - riprese concluse e primo poster di Thanos dal D23 Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema il 4 maggio 2018.

3° e 4° capitolo che vedranno gli Avengers unirsi ai Guardiani della Galassia per battere Thanos. Anthony e Joe Russo, che hanno diretto i due ultimi capitoli di Captain America, sono al lavoro su una sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely.