Batman vs. Two-Face: trailer del film d'animazione DC con le voci di Adam West e William Shatner

Di Pietro Ferraro venerdì 11 agosto 2017

Batman vs. Two-Face: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Warner / DC.

Adam West scomparso all'inizio di quest'anno ha fornito un'ultima interpretazione come Batman. L'iconico attore al momento della sua morte aveva finito di lavorare sul film d'animazione Batman vs Two-Face in arrivo negli States direttamente in home-video il 17 ottobre.

Batman: Return of the Caped Crusaders - nuovo trailer del film d'animazione con le voci di Adam West e Burt Ward Adam West e Burt Ward tornano nei panni di Batman e Robin in un nuovo lungometraggio d'animazione DC.

Batman Vs. Two-Face riunisce ancora una volta il cast della serie tv anni '60 di Batman. Al Batman di Adam West si aggiungono Burt Ward come Robin, Julie Newmar come Catwoman e il William Shatner di Star Trek come Due Facce. Il gruppo si era riunito in precedenza per Batman: Return of the Caped Crusaders ben accolto da fan e critica. La versione di Batman degli anni '60 ha ottenuto un nuovo picco di popolarità negli ultimi anni e ora con la scomparsa di Adam West i fan non si lasceranno sfuggire questa sua ultima performance nei panni del Crociato Incappucciato.

Il trailer si apre con il dottor Hugo Strange che fa esperimenti su alcuni famosi supercattivi di Batman, sperimentazione che causerà un incidente e il volto ustionato e orribilmente sfigurato di Harvey Dent, mostrandoci quindi una storia di origine alternativa per Due Facce.

La serie televisiva di Batman degli anni '60 includeva una nutrita galleria di di criminali tra cui Mr. Freeze, il Pinguino e il Joker, ma Batman nello show non si è mai scontrato con Harvey Dent / Due Facce.

Una voce non confermata indica che la storia del film sarebbe in parte basata su un episodio in due parti, intitolato "The Two-Way Crimes of Two-Face" scritto da Harlan Ellison per la serie tv originale e scartato a causa della sua natura troppo cupa.