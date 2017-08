Star Wars 8: dettagli ufficiali sul personaggio di Benicio del Toro

Di Pietro Ferraro venerdì 11 agosto 2017

Trapelati nuovi dettagli ufficiali sul misterioso personaggio di Benicio del Toro in "Star Wars: Gli ultimi Jedi".

Entertainment Weekly ha dedicato uno speciale a Star Wars: Gli ultimi Jedi che ha incluso alcuni nuovi dettagli sul misterioso personaggio di Benicio Del Toro.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove immagini ufficiali di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

EW ha pubblicato una nuova immagine del casinò principale del pianeta Canto Bight, dove risiede il personaggio di Del Toro. Sino ad ora il suo personaggio è conosciuto semplicemente come "DJ", ma questo non sarà il suo nome in Star Wars: Gli ultimi Jedi e, probabilmente, non sapremo quale sarà finché Il film debutterà nelle sale 1l 16 dicembre. EW ha parlato John Boyega su come DJ si inserisce nella storia.

Abbiamo bisogno di un decrittatore e lui è il migliore della galassia. Purtroppo è un tipo poco raccomandabile e parteciperà solo per soldi. Non combatte da nessuna parte, ha opinioni distinte...un giorno la Resistenza bombarda il Primo ordine e il giorno successivo il Primo Ordine bombarda la Resistenza. Per lui è una guerra in corso che non finirà mai e sta cercando di trarre beneficio da ciò, il che lo rende una persona di cui è meglio non fidarsi.

Sappiamo che in Star Wars 8 il Finn di John Boyega intraprenderà una missione segreta con il nuovo personaggio di Kelly Marie Tran, e ora pare che DJ sarà una grande parte di quella missione. EW ha elaborato un po' sul personaggio affermando che "DJ è una figura enigmatica, i cui vestiti logori e trasandati e l'atteggiamento svogliato nascondono una mente acuta e grandi abilità". Kelly Marie Tran pensa che con DJ è meglio non abbassare mai la guardia.

Quando ero sul set con quel personaggio, mi sentivo come se ci fosse una tigre in camera e dovevo sempre stare in guardia. Come un animale, in qualsiasi momento poteva fare qualcosa e non sapevo cosa.

Ci sono stati alcuni paragoni tra DJ e Lando Calrissian, ma sulla base di ciò che è trapelato da queste ultime dichirazioni sembra che il personaggio di Benicio Del Toro sarà molto più sordido che carismatico.