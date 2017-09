Tiro Libero: trailer e poster del film di Alessandro Valori

Il 21 settembre arriva nei cinema Tiro Libero, il nuovo film del regista Alessandro Valori (Radio West, Come saltano i pesci).

Tiro Libero è la storia di un cambiamento, di un venticinquenne fortunato ma tanto arrogante da sfidare persino Dio, e Dio raccoglie la sfida mettendolo alla prova e aprendogli gli occhi sul senso delle cose. È anche la storia di un amore che nasce tra due coetanei apparentemente così diversi, inaspettato e improvviso. È una storia di coraggio, sport e solidarietà, che mette in luce i veri “campioni” nella vita.

Dario ha tutto, bellezza, successo, denaro e pensa di essere invincibile. Questo lo porta ad essere arrogante, insensibile ed anaffettivo anche verso le persone che gli voglio bene. Ma quando la vita lo metterà di fronte alla sfida più grande, capirà, suo malgrado, che l’unico modo di dare senso alla sua sofferenza è quello di cambiare e mettersi in discussione, aprendosi all’amore e alla partecipazione verso gli altri. Una favola contemporanea che invita a riflettere sui valori autentici dell’esistenza e su chi sono i veri campioni: non chi vince, ma chi cade e si rialza superando l’egoismo dedicandosi agli altri. Un film, una storia, un’avventura che vuole essere un atto di sincerità e fiducia. Come disse Bob Marley:"Vivi per te stesso e vivrai invano; vivi per gli altri, e ritornerai a vivere".

Alessandro Valori